Thông tin cho PV Báo Gia đình & Xã hội vào sáng nay (24/10), đại diện Công an xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết, khoảng hơn 5h sáng cùng ngày, trên địa bàn thôn Vĩnh Xuyên thuộc địa phương xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong. Hiện tại cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ và truy bắt đối tượng.

Vụ việc thu hút nhiều người dân địa phương theo dõi. Ảnh: Đ.Tùy

Theo đó, trước khi xảy ra vụ việc, người dân sinh sống tại khu vực đội 9, thôn Vĩnh Xuyên có nhìn thấy 1 nam thanh niên đi xe máy xuất hiện khu vực gần cổng nhà anh Bùi Ngọc Thành (SN 1979).

Một lát sau, con gái lớn anh Thành không thấy bố đâu đi tìm và phát hiện bố nằm ở khu vực vườn cạnh nhà trên người có nhiều máu nên đã hô hoán hàng xóm giúp đỡ. Ngay sau đó, anh Thành được sơ cứu và chuyển đến Trung tâm y tế huyện Ninh Giang cấp cứu.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường đoạn trước cửa nhà nạn nhân. Ảnh: Đ.Tùy

Đại diện Trung tâm y tế huyện Ninh Giang cho biết: "Bệnh nhân Thành được đưa đến trung tâm vào lúc 6h36 phút trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở do vết thương thấu ngực. Mạch không bắt được, tim không đập, phổi thông không khí, bụng mềm chướng nhẹ, đồng tử 2 bên giãn. Đặc biệt, trên người có 3 vết đâm thấu ngực".

Nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Hòa có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành bảo vệ hiện trường và cấp báo về Công an huyện Ninh Giang cùng đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Hải Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc và truy bắt đối tượng.

Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Ảnh: Đ.Tùy

Theo quan sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, tại hiện trường lực lượng chức năng căng dây trước nhà nạn nhân tiến hành phong tỏa không cho người dân qua lại. Đồng thời, công tác khám nghiệm đang được tiến hành triển khai, còn thi thể anh Thành đang được để tại nhà dại thể Trung tâm y tế huyện Ninh Giang.

Được biết, anh Thành đã xây dựng gia đình, có 3 con (2 gái, 1 trai), anh Thành làm nghề cai xây trong địa phương và đêm qua vợ anh là chị Hà Thị Dung đi làm tại công ty không có nhà. Đặc biệt, trong cuộc sống hàng ngày, nạn nhân không to tiếng và mâu thuấn với bất kỳ ai.

Đức Tùy

