Hải Dương: Người dân hoảng loạn khi bị nhóm côn đồ đập phá trong đêm

Mới đây, tại thôn Hàm Hy, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), một nhóm côn đồ lạ mặt đã mang theo hung khí đến đập phá nhà dân trong đêm khiến nhiều người lo sợ.

Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội vào tối nay (8/11), ông Đồng Văn Điều – Chủ tịch UBND xã Cộng Lạc cho biết: “Khi tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân, công an xã đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc và ngay sau đó thông báo cho Công an huyện Tứ Kỳ về thụ lý giải quyết”.

Khu vực gia đình chị Huế sinh sống. Ảnh: T.Đoàn

Theo đó, vào khoảng 19h tối 5/11, trước cửa gia đình chị Chu Thị Kim Huế xuất hiện một nhóm thanh niên lạ mặt mang theo nhiều hung khí đến đập phá nhà cửa, chửi bới và đe dọa. Sau gần 1h đồng hồ, nhóm người này bỏ đi và vất lại nhiều dao kiếm.

Chị Huế kể, chiều hôm xảy ra sự việc chồng chị đến nhà người thân ăn cơm và chỉ có 3 mẹ con ở nhà. Nghe điếng đập phá ngoài cửa cùng tiếng kính vỡ chị bảo các con vào trong phòng ngủ để trốn và gọi điện cho bố chồng nhờ báo công an.

Một lát sau, biết nhóm người này bỏ đi chị ra mở cửa phát hiện tấm biển quảng cáo bị chém nát, cửa tôn bị đâm thủng nhiều chỗ và cửa kính bị vỡ. Cùng thời điểm này, lực lượng công an xã đến nơi và xem xét sự việc.

Hung khí nhóm côn đồ vất lại hiện trường. Ảnh; T.Đoàn

Ông Vũ Hồng Công - Trưởng Công an xã Cộng Lạc thông tin, lúc nhận được tin báo có 2 xe ô tô cùng một số đối tượng đỗ ở nhà chị Huế dùng hung khí đâm nát cửa cuốn, công an xã xuống hiện trường. Tuy nhiên, do tính chất sự việc ngoài khả năng của địa phương nên công an xã đã báo cáo Công an huyện Tứ Kỳ về giải quyết.

Được biết, nơi gia đình chị Huế sinh sống và xảy ra sự việc nằm cạnh khu vực cầu Xe và giáp danh với 2 xã Quang Trung và Tiên Động. Trong khi đó, người dân thôn Hàm Hy cho rằng nhóm thanh niên lạ mặt này hoạt động theo kiểu xã hội đen, chuyên bảo kê, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê trong khu vực quanh vùng.

Đức Tùy