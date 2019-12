Hải Dương: Nghi vấn 2 thanh niên trộm chó chưa thành bị dân làng vây bắt

Xác nhận sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (4/12), ông Nguyễn Văn Thuận – Chủ tịch UBND xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, khoảng hơn 13h chiều cùng ngày, người dân thôn Chi Thành có bắt giữ 2 nam thanh niên đi xe máy mang theo một số dụng cụ nghi để trộm chó. Tuy nhiên, khi chưa thực hiện được hành vi thì bị người dân phát hiện vây bắt và bàn giao cho cơ quan công an.

2 nam thanh niên bị người dân bắt giữ và bàn giao cho chính quyền sở tại. Ảnh: Bạn đọc cung cấp





"Khi người dân bắt giữ 2 nam thanh niên có thu được một số tang vật mang theo gồm: 1 kích dây thòng lọng, 1 con dao mã tấu, 1 lọ ớt bột trộn với cát treo ở xe máy, 1 BKS 30.. đeo ở ngoài, còn BKS 34E1 – 084.41 đeo bên trong", Chủ tịch UBND xã Tân Trường cho biết.

Nắm được sự việc, Công an huyện cẩm Giàng cùng Công an xã Tân Trường có mặt tại nơi xảy ra sự việc và đưa 2 nam thanh niên về trụ sở UBND xã lấy lời khai. Sau khi hoàn thiện thủ tục cần thiết, 2 nam thanh niên được bàn giao cho Công an huyện Cẩm Giàng thụ lý giải quyết.

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật