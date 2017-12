Hải Dương: Nam thanh niên nghi "ngáo đá", cầm dao chém trưởng công an xã

Đối tượng là Nguyễn Đức Thụ (SN 1979) trú tại thôn An Lại, xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương).

Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội vào tối nay (27/12), ông Phạm Đình Úy – Trưởng công an xã Dân Chủ cho biết: “Sau khi đối tượng Thụ nghi ngáo đá dùng dao chém 1 nam công dân và tôi bị thương, lực lượng chức năng đã khống chế và bàn giao cho Công an huyện Tứ Kỳ”.

Theo Trưởng công an xã Dân Chủ, vào khoảng 8h sáng Chủ nhật, 24/12, lực lượng công an xã nhận được thông tin từ người dân thôn An Lại thông báo, đối tượng Thụ có biểu hiện bất thường, tay cầm dao và gặp người dân đòi chém.

“Khi chúng tôi đến hiện trường thì không thấy đối tượng đâu, lúc này Thụ đang lẩn trốn và công an xã chia thành nhiều tổ để truy tìm”, ông Úy cho biết.

Ảnh minh họa

Một lúc sau, 2 công an viên phát hiện đối tượng đang trốn trong tủ quần áo gia đình ông Chu Văn Lân, tay cầm con dao dài khoảng 50cm, miệng chửi bới và có biểu hiện bất thường, nghi "ngáo đá".

Sau đó, 2 công an viên lao thuyết phục và lao vào khống chế nhưng đối tượng bỏ chạy và mất dấu vết. Một lát sau, người dân phát hiện Thụ phá cửa kính phía sau gia đình ông Nguyễn Đình Trọng (cùng thôn) và y chui vào bếp ăn lấy 2 con dao, vào nhà tắm lấy 1 cây treo quần áo bằng inox tháo toàn bộ móc.

Thấy vậy, ông Úy báo cáo Công an huyện Tứ kỳ phụ trách xã và xin ý kiến chỉ đạo. Cùng thời điểm này, lực lượng chức năng tiến hành vận động đối tượng buông dao, nhưng Thụ không nghe.

Biết sự việc, 2 thanh niên là bạn của đối tượng vào thuyết phục và Thụ nghe theo đi về nhà mình, còn công an xã tiến hành khám nghiệm hiện trường lấy lời khai của những gia đình Thụ trú ẩn.

Sau đó, ông Úy, ông Nguyễn Văn Thùy – Phó trưởng công an xã quay lại gia đình đối tượng thì phát hiện Thụ đang cầm 3 con dao trên tay cùng ống inox quần áo đi lại trên đường quốc lộ và khi gặp ai, Thụ đều chửi bới, cầm gạch ném.

Trước tình thế nguy hiểm, công an xã xin ý kiến của Công an huyện Tứ Kỳ cùng chính quyền xã Dân Chủ tiến hành huy động toàn bộ lực lượng công an địa phương cùng quân sự vây bắt. Trong quá trình này, đối tượng khống chế bà Nguyễn Thị Ty (SN 1949, cùng thôn) và dẫn về nhà mẹ đẻ.

Lúc này, anh Nguyễn Hữu Thủ (SN 1982, người dân địa phương) vào khuyên can Thụ thả bà Ty và buông hung khí nhưng đối tượng không nghe. Lợi dụng sơ hở, anh Thủ lao vào khống chế tay phải đối tượng đang giữ bà Ty và nạn nhân thoát ra ngoài, tuy nhiên anh Thủ bị đối tượng dùng dao chém vào mặt và khâu 8 mũi.

Sau khi bị chém, anh Thủ bỏ chạy và đối tượng đuổi theo cầm dao phi không trúng, đồng thời vứt lại gậy inox. Thấy vậy, ông Úy nhặt chiếc gậy cùng phó công an xã đuổi theo sau. Khi đuổi gần đến nơi, Thụ bất ngờ quay lại cúi xống cầm nửa viên gạch ném và ông Úy đưa tay đỡ được nhưng bị đối tượng dùng dao chém vào phía sau đùi trái khiến ông bị thương nhẹ.

Cùng thời điểm này, trưởng công an xã lấy gậy inox vụt rơi con dao trên tay đối tượng và phó công an xã chạy đến kịp thời lao vào khống chế đưa về trụ sở công an. Khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, công an xã bàn Dân Chủ bàn giao Thụ cho Công an huyện Tứ Kỳ thụ lý.

Ông Úy cho biết: “Từ trước đến nay, Thụ là người hiền lành, không có bệnh tật, đặc biệt là bệnh thần kinh và chưa có tiền án tiền sự bao giờ. Cách đây một thời gian, Thụ đi làm thợ điện ngoài Hải Phòng và đối tượng có vợ cùng 2 con trai”.

Được biết, hôm xảy ra sự việc cũng là ngày gia đình đối tượng tiến hành sang cát cho bố đẻ và trong quá trình vây bắt đối tượng, ông Phạm Trọng Cách – công an viên bị Thụ cầm gậy treo quần áo vụt sưng tay.

Đức Tùy