Hải Dương: Nam thanh niên huyện Ninh Giang bị đâm tử vong tại quán bia

Xác nhận sự việc với PV vào sáng nay (12/7), đại diện phường Tứ Minh (TP. Hải Dương) cho biết, khoảng 19h tối qua trên địa bàn xảy ra vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên tại quán bia và sau đó 1 nam thanh niên bị đâm tử vong.



Quán bia trên địa bàn phường Tứ Minh - Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.Tâm





Danh tính nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Hinh (SN 1997), trú tại thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang (cùng tỉnh Hải Dương), hiện là công nhân tại Khu công nghiệp Đại An và thuê trọ ở phường Tứ Minh.

Theo đó, trước khi xảy ra sự việc, tại quán bia trên đường Vũ Công Đán có 2 nhóm thanh niên (khoảng hơn 10 người) vào uống bia ngồi ở 3 bàn liền nhau. Sau đó, giữa 2 nhóm này xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát và anh Hinh bị 1 đối tượng trong nhóm dùng dao đâm tử vong.

Khu vực bàn uống bia xảy ra xô xát khiến anh Hinh bị đâm tử vong. Ảnh: Đ.Tâm





Qua tìm hiểu của PV được biết, nạn nhân có vay tiền của một nhóm đối tượng ở huyện Ninh Giang. Chiều qua, nhóm này đi 2 tô tô từ huyện Ninh Giang đến gặp nạn nhân với mục đích đòi nợ, sau đó cùng với nhóm của Hinh đến quán bia để giải quyết. Sau khi, anh Hinh bị đâm gục tại quán bia, các đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhiều người thân nạn nhân có mặt tại khu vực khám nghiệm tử thi thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đêm qua. Ảnh: Đ.Tùy





Nhận được tin báo, công an phường Tứ Minh có mặt tại nơi xảy ra sự việc, cấp báo về Công an TP. Hải Dương cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan, truy bắt nhóm đối tượng và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, nạn nhân là con út trong gia đình có 2 chị em, chưa xây dựng gia đình và đang làm công nhân trên Hải Dương. Sau khi hoàn thiện công tác khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đức Tùy

