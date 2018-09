Hải Dương: Màn kịch tinh vi khiến người phụ nữ thôn quê bị lừa 100 triệu

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền câu chuyện về một phụ nữ thôn Quàn, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) bị các đối tượng giả danh công an gọi điện thoại và lừa mất 100 triệu đồng bằng cách chuyển khoản sau khi nạn nhân rút tiền từ ngân hàng.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà V.T.V.(SN 1970) cho biết: “Cách đây 3 ngày, tôi bị 2 đối tượng 1 nam, 1 nữ gọi điện thoại vào số máy bàn xưng danh công an trên Hà Nội đang điều tra vụ án rửa tiền có liên quan đến số tiền trong tài khoản của tôi. Sau đó, họ bảo tôi đi rút hết tiền ở ngân hàng và gửi vào số tài khoản của họ. Khi gửi xong đến chiều tôi mới biết mình bị lừa”.

Con ngỏ nhỏ dẫn vào ngôi nhà bà V. sinh sống. Ảnh: Đ.Tùy

Theo lời kể của ông N.V.T. (SN 1968, chồng bà V.), khoảng 7h55 sáng 18/9, khi đó ông đang ngồi ở nhà đánh văn bản bằng máy tính thì thấy điện thoại máy bàn (đặt cạnh đó) đổ chuông. Tuy nhiên, khi nhấc máy lên nghe thấy giọng của ông thì phía đầu dây bên kia ngắt.

Khoảng 10 giây sau, chuông điện thoại lại kêu và ông Th. nhấc máy nghe vẫn không thấy nói gì, cho nên lần đổ chuông thứ 3 ông không nghe. Ít phút sau, ông ra phía sau nhà đi vệ sinh thì chuông điện thoại kêu, lúc này bà V. (vợ ông) đang làm ở nhà dưới chạy lên nghe.

Tiếp lời chồng, bà V. cho biết: “Khi tôi nghe điện thoại thì đầu dây bên kia có giọng người đàn ông, sau đó là người phụ nữ thay nhau nói. Họ xưng là thiếu úy, trung tá Công an trên Hà Nội đang điều tra vụ rửa tiền nhiều tỉ đồng của Nhà nước. Hiện tại, cơ quan điều tra đã bắt được đối tượng Nguyễn Tiến Dũng, trú tại huyện Tứ Kỳ - Hải Dương.

Toàn bộ số tiền của bà V. được chuyển vào STK mà các đối tượng cho. Ảnh: Đ.Tùy

Tiếp đó, người đàn ông xưng là công an nói, đối tượng Dũng khai có thẻ ngân hàng của bà V.T.V và đọc đúng số CMTND, ngày tháng năm sinh của tôi. Sau đó, họ hỏi tôi mới đây gia đình có rút vài tỉ đúng không? Tôi trả lời là không vì gia đình làm nông nghiệp không có nhiều tiền đến thế.

Lúc này, họ hỏi tôi có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng nào, giám đốc, phó giám đốc ngân hàng tên gì. Khi tôi nói xong thì họ bảo, bây giờ ra rút hết số tiền ở ngân hàng nhưng không được mang số tiền này về nhà mà phải gửi vào số tài khoản 102868308211 tại Ngân hàng Công thương Hà Nội của Nguyễn Ngọc Long.

Đặc biệt, họ chỉ làm việc với tôi, còn không được nói bất kỳ cho ai biết thậm chí là người thân. Nếu để lộ thông tin ra ngoài, ảnh hưởng đến công tác điều tra thì tôi phải chịu trách nhiệm”.

Cũng theo nạn nhân, 2 người xưng công an kia còn dặn khi đi rút tiền không được run, khi gặp nhân viên ngân hàng tỏ ra bình thường. Nếu nhân viên ngân hàng nói chưa đến kỳ hạn không cho rút thì trả lời, do gia đình có việc nên cần tiền gấp. Trường hợp, ngân hàng không trả tiền lãi thì cơ quan công an sẽ hoàn trả đầy đủ.

Giấy xác nhận của ngân hàng nhận 102 triệu đồng của bà V. chuyển cho số tài khoản tên Long. Ảnh: Đ.Tùy

“Khoảng 9h sáng, tôi đi lên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại thị trấn Tứ Kỳ và rút toàn bộ 3 quyển số tiết kiệm do tôi đứng tên với tổng số tiền 102 triệu đồng. Sau đó tôi chuyển vào số tài khoản mà các đối tượng cho.

Khi vừa về đến nhà thì điện thoại bàn đổ chuông và họ hỏi đã chuyển tiền vào đúng STK họ cho chưa. Tiếp đó, họ nói, khi tôi đi từ ngân hàng về nhà có bị ai theo dõi, có ai khả nghi đi theo không, nếu có người khả nghi thì báo cho họ.

Còn số tiền này họ sẽ làm việc với nhân viên ngân hàng, nếu không có gì bất thường thì khoảng 14h - 16h chiều cùng ngày sẽ hoàn lại số tiền cho tôi cùng tiền lãi và dặn tôi không được đi đâu, ở nhà chờ điện thoại.

Các đối tượng giả danh công an gọi điện qua máy điện thoại bàn cho nạn nhân để thực hiện hành vi lừa đảo. Ảnh: Đ.Tùy

Đến chiều đợi mãi không thấy họ gọi điện và cảm thấy bất an nên tôi điện thoại cho con gái trên Hà Nội hỏi thì mới biết mình bị lừa. Lúc này, tôi quay lại ngân hàng thì nhân viên nói chuyển tiền rồi. Khi kiểm tra hệ thống thì phát hiện số tiền của tôi đã bị rút 100 triệu, chỉ còn lại 2 triệu trong tài khoản”, vợ ông Th. chia sẻ.

Chồng nạn nhân thông tin thêm, trước khi đi rút tiền ông Th. có nhìn thấy vợ mở tủ lấy 3 quyển sổ tiết kiệm, nhưng khi ông hỏi thì vợ chỉ nói: “Chuyện này không nói được, đến chiều sẽ biết”. Thời điểm bà V. lên ngân hàng rút tiền và chuyển khoản cho các đối tượng, ông Th. thấy nghi ngờ nên gọi hỏi các con, thậm chí hỏi người họ hàng đang xây nhà xem có mượn tiền hay không thì mọi người đều không biết.

Cho nên, đến chiều con gái gọi điện thông báo thì ông Th. mới hay. Toàn bộ số tiền gia đình ông bị lừa mất gồm: tiền bán thóc, tiền đám cưới con gái và tiền con gái gửi giữ hộ. Lúc này, ông Th. làm đơn trình báo với chính quyền địa phương và Công an huyện Tứ Kỳ.

Thông tin vụ việc bà V. bị lừa đảo nhanh chóng được người dân địa phương chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, lãnh đạo UBND xã Minh Đức cho biết: "Việc gia đình bà V. bị các đối tượng giả danh công an gọi điện lừa mất 100 triệu là có thật. Hiện gia đình đã làm đơn trình báo với với Công an huyện Tứ Kỳ để điều tra, xác minh, làm rõ".

Nói về nghi vấn, bà V. cho hay, trong 3 lần bà đến Ngân hàng Vietcombank Tứ Kỳ gửi tiền đều gặp một thanh niên to, béo, cao, mặt tròn ngồi cạnh người đến làm thủ tục rút tiền và trên tay luôn cầm chiếc điện thoại để ngửa.

Có lần bà vừa gửi tiền xong, người thanh niên này đi ra ngoài cửa gọi điện cho ai đó nói đúng số tiền bà V. vừa gửi vào ngân hàng. Đặc biệt, buổi sáng 18/9, khi bà đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền thì nạn nhân cũng thấy người thanh niên lạ mặt này ở đây.

Bà V. bị các đối tượng lừa đảo toàn bộ số tiền của gia đình tích cóp cùng tiền gửi của con gái. Ảnh: Đ.Tùy

“Hôm đối tượng gọi điện lừa, tôi lo sợ và luôn có cảm giác họ đang ở đâu đó đi theo vì mọi hoạt động của tôi họ đều biết. Thậm chí, lúc đến ngân hàng rút tiền biểu hiện của tôi như thế nào thì về đến nhà họ gọi điện nói tường tận.

Vẫn biết công sức mồ hôi của vợ chồng bao năm tích cóp và tiền gửi của con gái bây giờ mất hết là đau xót. Cho nên, lúc này gia đình tôi nhờ vào cơ quan công an tìm kiếm và cũng là bài học cảnh tỉnh cho mọi người tránh bị lừa đảo với hình thức như trên, nạn nhân chia sẻ.

Đức Tùy

