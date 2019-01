Hải Dương: Giải cứu thành công bé gái 3 tuổi, Công an huyện Ninh Giang được thưởng lớn

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, cách đây gần 2 tháng, tại thôn Thọ Sơn, xã Quang Hưng, huyện Ninh Giang (Hải Dương) xảy ra vụ việc nghiêm trọng khiến người dân hoảng sợ khi đối tượng Phạm Ngọc Hậu (SN 1989, cùng thôn) cầm theo dao chạy vào gia đình chị Đàm Thị Hương (SN 1984) bắt con gái út Phạm Thị Nga (3 tuổi) đưa vào khống chế trong nhà tắm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Ninh Giang, sau gần 5h thuyết phục, vận động, lực lượng chức năng tiến hành phá cửa nhà tắm khống chế được đối tượng Hậu và giải cứu thành công cháu Nga an toàn.

Sau gần 5h thuyết phục, lực lượng công an đã bắt được đối tượng Hậu và giải cứu thành công bé gái 3 tuổi. Ảnh: Đ.Tùy

Nhớ lại vụ hôm xảy ra vụ việc, ông Lê Tài Hoa – Chủ tịch UBND Quang Hưng cho biết: “Đây là vụ việc lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn xã chúng tôi, nếu hôm đó không có sự giải cứu kịp thời của các cơ quan chức năng thì không biết hậu quả sẽ thế nào”.

Trong quá trình lực lượng bàn biện pháp giải cứu cháu Nga thì bố mẹ đẻ của Hậu cũng có mặt. Mặc dù, được người thân cùng cơ quan chức năng vận động nhưng đối tượng kiện quyết không ra.

Chia sẻ với PV, người thân cháu bé kể, trong quá trình giải cứu, Hậu có ra điều kiện với cơ quan công an khi đòi một chiếc ô tô 4 chỗ vào tận khu vực đang cố thủ và do ông cậu lái thì đối tượng mới bế nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, lúc này công an phát hiện tay cầm dao của Hậu để xa cổ cháu Nga nên lực lượng chức năng tiến hành đạp cửa ập vào khống chế thành công.

Khu vực nhà tắm, đối tượng Hậu khống chế cháu Nga. Ảnh: Đ.Tùy

Trước khi xảy ra vụ việc 1 ngày, Hậu vẫn đi làm bình thường tại khu công nghiệp Đại An (TP. Hải Dương). Tuy nhiên, đối tượng không vào làm mà bỏ đi đâu không rõ, đến đêm muộn Hậu đi ô tô về nhà, sau đó chạy lên nhà tắm tầng 2 ngồi luôn miệng kêu: Mẹ đóng cửa vào không công an bắt con. Một lát sau thì, Hậu cầm đèn chạy quanh nhà nói là đuổi chuột.

Đến sáng 28/11/2018, thấy con trai có biểu hiện bất thường và tay cầm con dao phay xô xát với người thân, ông Phạm Duy Sáu (bố đẻ) bỏ vội công việc nhà họ hàng đi về. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bố, Hậu bất ngờ bỏ chạy và mang theo 2 con dao (1 con dao phay, 1 con dao dọc giấy).

Cùng thời điểm này, 2 công an xã Quang Hưng cũng có mặt và tiếp cận đối tượng. Bị công an xã theo sát, đối tượng chạy vào ngõ nhà chị Hương, sau đó thấy cháu Nga đang ngồi ăn sáng ngoài hiên, Hậu liền bế cháu vào trong nhà tắm cố thủ.

Đại tá Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương về hiện trường trực tiếp chỉ đạo vụ việc. Ảnh: Đ.Tùy

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Đại tá Vũ Thanh Chương và ông Nguyễn Tiến Tầng – Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang tại hiện trường, lực lượng chức năng đã triển khai phương án giải cứu bé gái sau khi thuyết phục, vận động không thành.

Người thân đối tượng thông tin, khi vừa tròn 18 tuổi, Hậu trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nhưng trước ngày nhập ngũ thì không may gặp tai nạn dẫn đến gãy tay cho nên được hoãn.

Trong thời gian này, Hậu bị nghiện ma túy từ một người bạn và sau đó đối tượng có 2 lần cải tạo ở tù về. Đến tháng 8/2018, sau khi hết hạn cải tạo Hậu đi làm công nhân cho đến khi xảy ra vụ việc.

Tập thể Công an huyện Ninh Giang và 3 cá nhân được UBND tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen khi khống chế đối tượng ngáo đá và giải cứu bé gái 3 tuổi tại xã Quang Hưng. Ảnh: Đ.Tùy

Sau khi hoàn thiện củng cố hồ sơ, Công an huyện Ninh Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối tượng Phạm Ngọc Hậu về tội bắt giữ người trái pháp luật theo Khoản 2, Điều 157 BLHS năm 2015.

Liên quan đến chiến công vụ việc trên, chiều nay (11/1), tại Hội nghị Tổng kết công tác công an và phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2018 của Công an huyện Ninh Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong việc giải cứu thành công bé gái 3 tuổi bị đối tượng Hậu khống chế.

Đồng thời, đề nghị Bộ Công an tặng Bằng khen cho Thượng tá Hoàng Kim Thái - Trưởng Công an huyện và Thượng úy Nguyễn Duy Miền - Đội phó Đội Cảnh sát Hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Ninh Giang.

Trước đó, sáng 29/11/2018, Ban giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã trao thưởng 10 triệu đồng cho lãnh đạo và tập thể, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Ninh Giang tham gia giải cứu thành công cháu bé 3 tuổi.

