Hải Dương: Dùng kiếm dài 1m đâm chết người rồi tự thú

Chiều 30/5, tại thôn Phan Chi, xã Kim Anh, huyện Kim Thành (Hải Dương) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi nạn nhân bị đối tượng dùng kiếm dài khoảng một mét đâm tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Công (SN 1981) trú tại thôn Lương Xá Nam, xã Kim Lương. Đối tượng sát hại anh Công là Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1984) trú tại thôn Cổ Phục Nam, xã Kim Lương (cùng huyện Kim Thành).

Theo nhân chứng, vào khoảng 14h cùng ngày, do mâu thuẫn cá nhân đối tượng Thắng đã dùng thanh kiếm dài khoảng 1 mét đâm vào bụng anh Công tại địa bàn thôn Phan Chi, xã Kim Anh. Do vết thương nặng, anh Công đã tử vong sau đó và đối tượng Thắng rời khỏi hiện trường.

Ảnh minh hoạ

Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Đức Hanh - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh cho hay, chiều 30/5 trên địa bàn có xảy ra vụ án mạng trên. Khi Ban công an xã có mặt tại hiện trường thì đối tượng gây án đã bỏ đi.

Do tính chất sự việc phức tạp ngoài chức năng của địa phương, cho nên công an xã đã thông báo lên Công an huyện Kim Thành và Công an tỉnh Hải Dương về giải quyết.

Khi biết anh Công tử vong, đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng đã đến Công an huyện Kim Thành đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện sự việc đang được Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Kim Thành cùng các đơn vị chuyên môn điều tra làm rõ.

Đức Tuỳ