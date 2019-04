Hại đời em họ chỉ với giá 700 ngàn đồng

Đối tượng Hòa tại cơ quan Công an.

Trước đó, Nguyễn Thị Hòa bị phát hiện và bắt giữ tại địa bàn phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Kết quả điều tra bước đầu của Đội 12 Phòng CSHS Công an TP Hà Nội xác định: Hòa là gái bán dâm hành nghề tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Đầu năm 2018, theo gợi ý của chủ chứa tên là Hoa, Hòa về Việt Nam tìm những phụ nữ trẻ đưa sang cho Hoa để được trả công 200 nhân dân tệ một người (khoảng 700 ngàn đồng Việt Nam).

Đến tháng 7/2018, Hòa về Việt Nam tìm gặp chị L., SN 1996, trú tại huyện Đông Anh, TP Hà Nội (là em họ Hòa). Hòa nói với chị L. bên Trung Quốc đang cần công nhân làm tại xưởng thuốc lá, mức lương mỗi tháng là 3.700 nhân dân tệ (tương đương 15 triệu đồng Việt Nam). Hòa còn nói có quen chị Hoa, người Việt đang sinh sống bên Trung Quốc sẽ lo mọi chi phí đi lại, ăn ở cho chị L. trong thời gian làm việc tại nước ngoài...

Tin tưởng Hòa, chị L. đi xe khách lên Bắc Giang gặp Hoa. Tại đây hai người tiếp tục di chuyển lên cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn, rồi đi bộ theo đường tiểu ngạch qua biên giới sang đất Trung Quốc.

Chị L. được một người đàn ông bản địa đón, đưa về tỉnh Phúc Kiến, rồi tiếp tục bị đưa tới một căn nhà cấp 4 trong rừng do Hoa quản lý. Khi chị L. hỏi bao giờ sẽ đi làm? Hoa trả lời thẳng thừng: "Sang đây chỉ đi làm gái bán dâm".

Biết mình đã bị lừa, nhưng do Hoa cùng đồng bọn đe dọa, nên chị L. đành phải "nhắm mắt đưa chân".

Đến cuối tháng 8/2018, chị L. may mắn trốn thoát và được Công an Trung Quốc trao trả cho phía Việt Nam vào đầu tháng 11/2018. Khi về nước, chị L. đã tố cáo hành vi của Nguyễn Thị Hòa với cơ quan công an.

Hiện Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ vai trò đồng phạm của đối tượng tên là Hoa, sinh sống tại Trung Quốc để xử lý trước pháp luật.

Theo Đào Minh Khoa (CAND Online)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật