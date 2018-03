Hai doanh nhân điều hành đường dây đánh bạc liên quan cựu cục trưởng C50

Phan Sào Nam (trái) và cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa.

Điều tra đường dây "đánh bạc, sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành, từ cuối tháng 8/2017 đến nay Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt gần 70 người. Trong số này có ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao, Bộ Công an); Phan Sào Nam (39 tuổi, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online); Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC).

Nhà chức trách nhận định công ty do Nam và Dương điều hành kinh doanh, nhập khẩu thiết bị về công nghệ, tuy nhiên sau một thời gian chuyển sang tổ chức đánh bạc qua mạng.

Ông Nam và Dương bị cáo buộc là chủ mưu, điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng bằng hình thức game bài. Người chơi mua thẻ cào điện thoại và thẻ Vcard do CNC phát hành nạp vào game mua tiền ảo để đánh bạc thông qua dịch vụ chấp nhận thẻ từ cổng thanh toán của nhiều công ty. Doanh thu từ hình thức này do công ty CNC kiểm soát.

Cách thứ hai là sử dụng tiền của ngân hàng nạp vào tài khoản ATM thông qua cổng thanh toán trực tuyến để mua tiền ảo và thẻ game.

Nhà chức trách ước tính đường dây có hơn 20 triệu tài khoản tham gia với 8 triệu người chơi thường xuyên. Khi phá vụ án, cơ quan điều tra đã thu trên 1.000 tỷ đồng. Chưa có con số chính thức song số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài ước tính chừng 3,6 triệu USD.

Cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa bị cáo buộc với trách nhiệm người đứng đầu của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, khi phát hiện hành vi sai phạm của Nam và Dương đã không ngăn chặn kịp thời mà còn "bảo kê". Ông Hoá bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức đánh bạc theo khung hình phạt tại khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Ông Hoá làm Cục trưởng C50 từ năm 2009, sau nhiều năm làm lãnh đạo ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế. Cuối năm 2017, ông bị đình chỉ chức vụ, tước danh hiệu Công an nhân dân vào ngày 11/3.

Điều 249: Tội tổ chức đánh bạc 1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: a) Có tính chất chuyên nghiệp; b) Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn; c) Tái phạm nguy hiểm. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Theo Bá Đô/VnExpress