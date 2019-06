Chiều 13/6, sau nhiều ngày xét xử phúc thẩm và nghị án, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên án với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"), Bùi Văn Thành (cựu Thứ trưởng Bộ Công an), Trần Việt Tân (cựu Thứ trưởng Bộ Công an), Phan Hữu Tuấn (cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, tức Tổng cục V, Bộ Công an), Nguyễn Hữu Bách (cựu Phó cục trưởng).

Y án 15 năm tù với Vũ 'nhôm', 2 cựu Thứ trưởng Công an nhận 2,5 năm và 3 năm tù. Ảnh: NH

Theo đó, TAND cấp cao tại Hà Nội không chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo Phan Văn Anh Vũ, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của bị cáo Trần Việt Tân và bị cáo Bùi Văn Thành.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Hữu Tuấn (cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục 5, Bộ Công an) 4 năm tù tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Nguyễn Hữu Bách (cựu Phó cục trưởng Cục B61, Tổng cục 5) 42 tháng tù tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Phan Văn Anh Vũ (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng Bắc Nam 79; cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Nova Bắc Nam 79; cựu Thượng tá, Phó trưởng phòng Tổng cục 5) đã lợi dụng danh nghĩa tổ chức bình phong để mua bán bất động sản cho riêng mình. Hành vi của Vũ "nhôm" gây hệ lụy cho nhiều người, làm giảm uy tín ngành công an và chính quyền địa phương. Theo đó, toà tuyên phạt bị cáo Vũ 15 năm tù tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đối với bị cáo Tân và Thành, HĐXX thấy, ngoài hậu quả về vật chất, các bị cáo còn gây hậu qủa khi làm giảm uy tín ngành công an và chính quyền địa phương nên không có cơ sở giảm tội cho hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an.

Theo đó, bị cáo Bùi Văn Thành (cựu Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an) bị tuyên phạt 30 tháng tù vì tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Trần Việt Tân (cựu Thứ trưởng Bộ Công an) 36 tháng tù tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại phiên toà, HĐXX tuyên các giao dịch của Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 và Nova Bắc Nam 79 là vô hiệu. Theo đó, hủy các giấy chứng nhận nhà, đất của 7 bất động sản trong vụ án cũng như các tài liệu liên quan đến giao dịch này.

