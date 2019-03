Hai công nhân đánh cắp xe của người chết do tai nạn giao thông

Công an xã Diễn Lộc (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho hay, hai nam thanh niên trú tỉnh Lạng Sơn đã bị bắt với cáo buộc gây tai nạn chết người và cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, khoảng 20h ngày 28/3 anh Hoàng Văn Phong (44 tuổi, trú xã Diễn Lộc) một mình lái xe máy trên đường liên xã thì va chạm giao thông với xe máy không có đèn của hai nghi phạm.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau tai nạn, anh Phong ngã va trúng mảng bê tông tử vong tại chỗ. Hai nam thanh niên cũng bị thương nhẹ, thấy nạn nhân tử vong, họ tìm cách bỏ trốn. Do xe máy của anh Phong còn mới và và có đèn, hai nam thanh niên đã đánh tráo với chiếc xe hỏng của mình.

Hôm sau, hai thanh niên bị bắt tại Hà Nội khi đang đèo nhau bằng chiếc xe tang vật. Các nghi can thừa nhận đang trên đường từ Nghệ An về Lạng Sơn để trốn. Họ công nhân cạo nhựa thông ở Nghệ An

Theo Hải Bình

VnExpress

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật