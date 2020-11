Hai cô gái đuổi bắt cướp như trong phim khi bị giật túi xách

Ngày 18-11, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Việt (SN 1994; ngụ thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo) để điều tra về hành vi " Cướp giật tài sản". Việt là bị can mà công an huyện Chợ Gạo đang truy nã về hành vi "Giao cấu với người chưa đủ 16 tuổi".

Huỳnh Văn Việt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 45 phút ngày 17-11, chị Nguyễn Thị Anh Thư (SN 2002) điều khiển xe máy chở chị Phan Kim Thùy (SN 2002; cả hai cùng ngụ phường 2, TP Mỹ Tho) trên đường Lý Thường Kiệt, TP Mỹ Tho thì bị Việt chạy xe máy áp sát giật túi xách của chị Thư để trên xe rồi bỏ chạy.

Chị Thư đã truy đuổi và tông thẳng vào xe Việt làm đối tượng này ngã xuống đường. Việt đã bị 2 cô gái tóm gọn cùng tang vật là chiếc túi xách bên trong có điện thoại di động, một số tiền mặt và giấy tờ tùy thân.

Theo M.Sơn

NLĐ

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật