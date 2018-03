Hai anh em ruột mang gần 200 triệu tiền giả ra chợ tiêu thụ

Sáng 21/3, Thiếu tá Lê Xuân Hòe, Phó trưởng công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cho biết; thông qua công tác nghiệp vụ đơn vị vừa phối hợp với phòng Bảo vệ chính trị (PA61) và phòng An ninh điều tra (PA92) công an tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang Phù Văn Bằng (SN 1986) và Phù Văn Đồng (SN 1988, đều trú Bản Tát, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng) đang cất giấu trong người hơn 194 triệu tiền giả, mệnh giá 200 ngàn đồng/tờ có nhiều seri trùng nhau.

Theo cơ quan điều tra, hai đối tượng là anh em ruột đã bàn bạc và cùng nhau sang Trung Quốc mua số tiền trên; đến khu vực chợ Na Sầm, huyện Văn Lãng tìm mối tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Hai anh em Bằng và Đồng sinh sống tại xã giáp biên Thanh Long, nơi có điểm nóng, phức tạp về tình hình buôn bán, vận chuyển ma túy, tiền giả qua biên giới Việt- Trung.

Theo Tiền phong