Hai anh em ruột dùng tuốc nơ vít giết người, cướp tài sản

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam hai đối tượng Nguyễn Xuân Học (SN 1988) và Nguyễn Xuân Hằng (SN 1987), cùng trú tại thôn Phú Yên, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội, là anh em ruột về tội Giết người, cướp tài sản .

Trước đó, khoảng 22h40 tối 26/4/2019, tại khu vực nhà chờ xe đưa đón học sinh trên đường TL 416 (thuộc thôn Nghĩa Sơn, xã Kim Sơn, TX Sơn Tây), anh Nguyễn Bá H. (SN 1998, trú tại thôn Lòng Hồ, xã Kim Sơn) trong lúc đang dừng xe máy đứng nói chuyện điện thoại, thì bất ngờ bị 2 đối tượng đi trên chiếc xe máy Honda Dream dùng tuốc nơ vít đâm 1 nhát vào vùng cổ bên trái.

Ngay sau đó, hai đối tượng đã cướp đi chiếc xe máy của anh H. nhãn hiệu Honda Wave rồi tẩu thoát.

Anh H. bị đứt động mạch cảnh, mất nhiều máu song vẫn kịp kêu cứu và được người dân đưa bệnh viện, hiện vẫn chưa qua cơn nguy kịch.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an thị xã Sơn Tây đã phối hợp với Cục Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an); Công an TP Hà Nội tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy bắt hung thủ gây án.

Sau 20 ngày nỗ lực, cơ quan Công an đã triệu tập hai anh em Học và Hằng. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, hai đối tượng đã thừa nhận gây ra vụ án. Công an đã thu hồi được tang vật là chiếc xe máy của nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng còn khai nhận gây ra 2 vụ cướp tài sản khác. Được biết, hai anh em Học, Hằng đều có tiền sự đi cai nghiện bắt buộc, riêng đối tượng Hằng còn có 2 tiền án tội trộm cắp tài sản.

Theo Công lý

