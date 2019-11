Hà Tĩnh: Khởi tố một đối tượng đưa người trốn đi nước ngoài

Thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Cầm (SN 1964, quê quán: xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) hiện trú tại số nhà 24, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi: Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài.

Cơ quan công an quyết định khởi tố Nguyễn Minh Cầm. Ảnh: CAHT.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Minh Cầm không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và đưa người Việt Nam ra nước ngoài. Nhưng quá trình làm việc tại Đức, Cầm đã có quen biết một số người ở Đức và nhận lời một số người ở Việt Nam hứa sẽ giúp họ sang Đức lao động.



Với hình thức lợi dụng visa du lịch sau đó nhập cảnh vào Azerbaizan, từ đó làm thủ tục xuất cảnh sang một nước châu Âu rồi vào Đức. Nếu đưa họ sang Đức trót lọt, Cầm sẽ được hưởng lợi 1.000USD/1 người.



Cơ quan công an khám xét nhà Nguyễn Minh Cầm. Ảnh: CAHT

Chiều 18/11, Cơ quan Công an Hà Tĩnh đã tiến hành khám xét nơi ở của Cầm tại tại số nhà 24, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.



Trước đó, liên quan đến vụ 39 người tử vong trong xe container tại Anh, đến thời điểm này, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt 2 đối tượng, triệu tập 8 đối tượng liên quan đến hành vi: Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để điều tra mở rộng.



Sơn Nguyễn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật