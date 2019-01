Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Ngày 12/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Điệp (SN 1985), trú tại khối 2, thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2018, lợi dụng việc chồng là Nguyễn Ngọc Lai đang đi làm ăn lao động tại Lào, Điệp đã đưa ra thông tin với người bị hại là cần vay tiền để gửi cho chồng đóng cổ phần vào công ty của chồng bên Lào, với lời hứa hẹn trả lãi suất cao để cho những người khác tin tưởng giao tiền.

Đối tượng Nguyễn Thị Điệp sau khi bị bắt giữ. Ảnh CAHT.

Sau khi lừa đảo được tài sản của bị hại thứ nhất, Điệp tiếp tục nói tiền vẫn còn thiếu, cần vay tiếp cho đủ rồi sẽ thanh toán hết tất cả các khoản vay, người bị hại tin tưởng nên tiếp tục giao tiền cho Điệp. Mỗi bị hại điệp đã lừa đảo nhiều lần với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Vào tháng 2/2018, Điệp đã lừa đảo chiếm đoạt của chị B.T.L ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc với số tiền 670 triệu.

Bằng thủ đoạn đó, Điệp đã lừa đảo chiếm đoạt của 15 tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với tổng số tiền chiếm đoạt là gần 2 tỷ đồng.

Đến khoảng đầu năm 2018, khi sự việc bị phát hiện, Điệp bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh. Sau khi được vận động về phối hợp giải quyết thì Điệp trở về địa phương nhưng vẫn lẩn trốn khiến việc điều tra của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo những cá nhân, tổ chức nào là bị hại của Nguyễn Thị Điệp mà chưa có đơn tố cáo hành vi phạm tội của Điệp cần nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh để được hướng dẫn, giải quyết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

S.Nguyễn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật