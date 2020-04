Hà Tĩnh: Điều tra nghi án ông già 70 tuổi hiếp dâm bé gái 9 tuổi bị thiếu năng

Sáng 23/4, Thiếu tá Nguyễn Văn Hoành - Trưởng Công an xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, Công an huyện Thạch Hà đang tạm giữ ông D. C. P. (SN 1952) trú xã Tân Lâm Hương để lấy lời khai về nghi án ông này giao cấu với trẻ em.



heo đó, vào khoảng 14h, ngày 21/4, cháu N.Q.T. (SN 2011) là đối tượng khuyết tật, ở cùng bà nội tại xã Tân Lâm Hương đi chơi ở hàng xóm. Sau đó cháu T bị ông D.C.P. (SN 1952) dắt vào nhà ông D. A. (89 tuổi) bị mù và điếc, sống độc thân ở cùng thôn.

Thấy sự việc có nhiều biểu hiện nghi vấn, người dân trong thôn đã đến nhà bà L.T.B (65 tuổi, là bà nội của cháu) để thông báo cho bà về sự việc. Sau đó mọi người đã đưa cháu T. đến Trạm Y tế xã Tân Lâm Hương để thăm khám.



"Sau khi nhận được thông tin chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và đã báo cáo lên Công an huyện Thạch Hà. Hiện công an huyện đã tiếp nhận vụ việc trên" - Thiếu tá Hoành thông tin.

Được biết, hoàn cảnh gia đình cháu N.Q.T thuộc diện khó khăn. Hiện cháu đang học lớp 2, cháu là đối tượng khuyết tật được miễn giảm học phí; khi cháu T. lên 1 tuổi thì bố mẹ bỏ nhau, cháu học lực kém, học tới 2 năm lớp 1 trước khi lên lớp 2.

