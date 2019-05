Hà Nội: Tìm bị hại vụ “bảo kê” ở chợ Long Biên

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại chợ Long Biên, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản, gồm: Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”, trú tại phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm), tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên; Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến “hói”, trú ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng); Lê Thanh Hải (tức Hải “gió”, trú ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai); Nguyễn Mạnh Long (tức Long “cao”, trú ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) và Dương Quốc Vương (tức Vương “lợn”, trú ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai).

Chân dung Hưng "kính" - người bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: TL

Theo cơ quan điều tra, Hưng “kính” cùng đồng phạm đã chèn ép, gây khó khăn cho hộ kinh doanh của chị Nghiêm Thúy Nga và anh Hoàng Anh Hà, những người kinh doanh hoa quả...

Nhóm của Hưng đuổi chỗ đỗ xe, đuổi nhân viên của chị Nga, không cho họ tự bốc dỡ hàng hóa, buộc chị Nga phải để cho nhân viên của Hưng bốc dỡ và thu tiền. Trong đó, nhiều lần chị Nga phải nộp tiền mặc dù nhân viên của Hưng không bốc dỡ hàng hóa.

Ngoài hộ chị Nga, các hộ kinh doanh khác cũng thường xuyên bị Hưng “kính” và đàn em ép phải nộp tiền bốc dỡ dù không bốc dỡ hàng hóa.

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đề nghị ai là chủ kinh doanh, lái xe... tại chợ Long Biên đã bị chèn ép, bắt buộc phải nộp tiền trái ý muốn cho các bị can trên đến Đội 3, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội để trình báo và giải quyết. Địa chỉ: số 7 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; gặp điều tra viên Võ Nam Hưng, điện thoại: 0904119988.

Thanh Sơn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật