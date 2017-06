Hà Nội: Thanh niên tố bị nhiều huấn luyện viên Yoga đánh gẫy tai vì đi theo bạn gái vào phòng tập

Tối 31/5, cộng đồng mạng xôn xao lời "cầu cứu" của chị Phan H.T. (trú tại phố Nghĩa Dũng, quận Ba Đình, Hà Nội) phản ánh về việc bạn trai của chị đã bị nhiều thanh niên (huấn luyện viên một phòng tập) ở tòa nhà MiPec (Long Biên) hành hung phải nhập viện.

Thông tin đăng tải khiến cộng đồng mạng xôn xao

Trao đổi với chúng tôi, chị T. kể: "Nạn nhân là bạn trai của tôi. Anh ấy có trình độ về Yoga nên đi theo để hướng dẫn tôi. Hoàn toàn không phải là người xa lạ, nhưng các nhân viên phòng tập xxx đã tưởng đó là người ngoài đi theo (lấy việc của các huấn luyện viên của phòng tập - PV) nên đã cố tình đánh dằn mặt.".

Nạn nhân bị đánh phải nhập viện

Chị T. bức xúc xác nhận thêm một lần nữa: "Thẻ tập của tôi được được phép đi theo thêm một người để hướng dẫn và sử dụng tại tất cả các phòng tập của toàn hệ thống xxx. Anh ấy chỉ có tập cho một mình tôi, không hướng dẫn ai khác. Tôi rất bức xúc về hành vi đánh người của các huấn luyện viên ở đây."

Hình ảnh anh D. lúc bị vào viện

Sáng 1/6, sau khi từ bệnh viện trở về, anh Trần K.D. (SN 1988, ở Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội) đã kể lại toàn bộ sự việc và cho chúng tôi biết: "Khoảng 18h30, ngày 31/5 tôi đi cùng bạn gái đến phòng tập xxx. Khi đến tầng 6, tôi bảo bạn gái đi thay đồ để đến chỗ tập. Lúc này một thanh niên là huấn luyện viên ở đây có cười, thái độ kiểu hiểu lầm. Thấy vậy tôi hẹn người này ra hàng nước phía chân tòa nhà nói chuyện cho thoái mái. Tuy vậy, khi xuống dưới chưa kịp nói điều gì thì có thêm 5 đến 6 người nữa đánh tôi ngay tại cầu thang máy ở sảnh tòa nhà".

Chưa dừng tại đó, sau khi bị đánh, anh D. gọi điện thoại cho bạn gái (lúc này chị T. đang thay đồ để vào tập chưa biết chuyện) để thông báo. Tuy nhiên, tiếp tục có 2 thanh niên dùng hung khí tấn công. Sau đòn quyết định này, anh D. phải đi bệnh viện.

"Hai thanh niên dùng côn 3 khúc bằng sắt, họ đánh vào tai tôi một phát thật mạnh khiến tôi choáng ngay tại chỗ. Sau đó tôi được mọi người đưa đi bệnh viện, các bác sĩ thông báo tôi bị gãy xương sụn mang tai. Xong việc khám bệnh, tôi đã cùng bạn gái đi về công an phường Ngọc Lâm để khai báo theo đúng trình tự của pháp luật", anh D. nhớ lại.

Anh D. chia sẻ với PV

Liên quan đến sự việc, sáng 1/6 trao đổi với chúng tôi một cán bộ công an phường Ngọc Lâm, quận Long Biên - người trực tiếp tiếp nhận thông tin ban đầu xác nhận, tối 31/5 công an phường Ngọc Lâm nhận được điện báo từ Công an TP Hà Nội về vụ việc gây rối và đã có mặt kịp thời để xác minh.

"Bạn gái của thanh niên bị đánh gọi điện lên Công an thành phố, sau đó chúng tôi nhận được thông tin và Công an phường đã cử một tổ công tác xuống hiện trường. Sau đó bị hại cùng cô bạn gái đã đến trụ sở làm việc. Hiện tại vụ việc đã được chỉ huy giao cho Tổ hình sự thụ lý", cán bộ này thông tin.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin về vụ việc.

