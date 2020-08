Hà Nội: Tạm giam 2 đối tượng nổ súng cướp ngân hàng BIDV, lấy đi hơn 900 triệu đồng

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng BIDV ở Hà Nội, này 5/8 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng gồm Phùng Hữu Mạnh (SN 1997, ở phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm) và Hoàng Ngọc (SN 1978, ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa) bị khởi tố về tội “Cướp tài sản”.

Trước đó, khoảng hơn 10 giờ ngày 27/7, hai đối tượng nam giới đi bộ từ đường Nguyên Hồng vào Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Ngọc Khánh.

Hai đối tượng bịt kín mặt đi bộ từ đường Nguyên Hồng vào Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Ngọc Khánh nổ súng uy hiếp, cướp đi hơn 900 triệu đồng.

Bất ngờ, một đối tượng cầm súng ngắn dạng tự chế đi vào phía trong các quầy giao dịch, hướng đầu súng lên trần nhà bắn một phát đạn và hô "tất cả ngồi im, giơ tay lên" rồi đi vào từng quầy giao dịch lấy tiền ném ra sàn phía ngoài.

Lúc này, đối tượng còn lại để một bịch màu đen xuống sàn hô "thuốc nổ, nếu hô thì cho nổ" rồi nhặt tiền do đối tượng cầm súng ném ra cho vào túi màu đen.

Sau khi cướp được tiền 942 triệu đồng, 2 đối tượng đi bộ ra ngoài cửa ngân hàng, tiếp tục dùng súng đe dọa người dân, cướp chiếc xe máy Dream BKS 29-137.X2, rồi tẩu thoát theo hướng đường Nguyên Hồng - Trúc Khê - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long.

Đối tượng Phùng Hữu Mạnh (sinh năm 1997, ở phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm) tại cơ quan công an.

Qua quá trình điều tra, truy lùng dấu vết tội phạm, lực lượng Công an quận Đống Đa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an TP. Hà Nội và Bộ Công an đã phát hiện, bắt giữ Phùng Hữu Mạnh và Hoàng Ngọc, là hai đối tượng gây ra vụ cướp tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh vào sáng 27/7.

Quá trình đấu tranh, hai đối tượng khai nhận sau khi gây án, đã cướp một xe máy của hai thanh niên tại phố Huỳnh Thúc Kháng trên đường tẩu thoát. Tiếp đó, hai đối tượng chạy đến một nhà nghỉ ở khu vực gần Đại lộ Thăng Long và chia tiền cướp được.

Cụ thể, Ngọc chia cho Mạnh 200 triệu đồng, giữ lại hơn 700 triệu đồng. Xong xuôi, Mạnh về nhà còn Ngọc về quê ở Hải Phòng để lẩn trốn và phi tang khẩu súng gây án.

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật