Hà Nội: Giải cứu bé gái 4 tuổi bị người đàn ông ngáo đá khống chế đi dọc phố Kim Đồng

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 10h53', ngày 12/01, Công an Thành phố Hà Nội tiếp nhận thông tin tại khu vực cầu Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai có 01 đối tượng nam giới (có biểu hiện "ngáo đá") tay ôm 01 trẻ em gái (khoảng 04 tuổi).

Một số người dân cho hay, vào thời gian trên, người đàn ông trong tình trạng không bình thường ôm cháu bé trên khu vực cầu Kim Đồng, liên tục la hét và biểu hiện hung hãn. Nhiều người đã tìm cách tiếp cận để bế cháu bé nhưng đối tượng vẫn khống chế.

Rất may, khi thấy lực lượng chức năng, người đàn ông đã ôm cháu bé di chuyển khỏi khu vực cầu Kim Đồng.

Khu vực cầu Kim Đồng

Phát hiện hướng di chuyển, đặc điểm đối tượng, Công an thành phố thông báo cho Công an quận Hoàng Mai và các lực lượng chức năng để phối hợp xử lý.

Đến 10h59' cùng ngày Công an quận Hoàng Mai đã khống chế được đối tượng tại trước số 6, phố Kim Đồng, giải cứu an toàn cháu bé và đưa về trụ sở Công an phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai để xác minh, xử lý.

Khi di chuyển đến số 6 Kim Đồng thì lực lượng chức năng đã giải cứu được cháu bé.

Tại cơ quan công an, đối tượng được xác định là Trần Văn Ninh, 35 tuổi, trú xã An Hòa 2, huyện Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị. Cháu bé trên là con đẻ của Ninh.

Đến 13h00' cùng ngày đối tượng Ninh vẫn chưa tỉnh táo. Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

