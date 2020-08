Hà Nội: Dùng nhẫn vàng giả để “tri ân”, lừa 18.000 người

Sáng 15/8, thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Phi Hùng (SN 1997, Đô Lương, Nghệ An); Nguyễn Văn Thành (SN 2002), Nguyễn Đăng Thịnh (SN 1998, cùng trú tại Thái Bình) và Phạm Văn Hoàng Anh (SN 1996, trú tại Can Lộc, Hà Tĩnh) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, hồi tháng 2/2020, Hùng tham gia vào đường dây chạy quảng cáo chương trình tặng 1 chỉ vàng tri ân khách hàng, thu phí từ 300.000 - 400.000 đồng/1 trường hợp tri ân.

Nhóm 4 đối tượng tại cơ quan công an.

Qua tìm hiểu, Hùng thấy đây là thủ đoạn lừa đảo và biết được thông tin có người dùng chiêu trò này hưởng lợi khoảng 12 tỷ đồng.

Nhận thấy thủ đoạn lừa đảo này dễ dàng đánh vào tâm lý khách hàng lại nhanh chóng thu lợi nên Hùng đã học theo, lên ý tưởng tự chạy quảng cáo chương trình tặng vàng, và lấy tên "Tập đoàn vàng Bảo Minh".

Cuối tháng 5 vừa qua, Hùng lập ra các trang trên mạng xã hội Facebook, Zalo… có tên "Tập đoàn Tiệm vàng Bảo Minh"; "Tặng Miễn Phí Nhẫn Vàng 9999"; "Vàng Bạc Đá Quý" để giới thiệu chương trình "tri ân" nhẫn vàng.

Khi biết được Hoàng Anh là người hiểu biết về mạng máy tính, Hùng đã móc nối để chạy các trang quảng cáo. Sau đó, đối tượng Hoàng Anh đã rủ thêm Thành, Thịnh cùng tham gia với mình.

Theo tài liệu điều tra, với thủ đoạn này, chỉ trong một thời gian ngắn, đã có 18.000 người trên cả nước "mắc bẫy" tri ân của nhóm đối tượng trên. Số tiền mà nhóm của Hùng đã chiếm đoạt được khoảng 1,2 tỷ đồng.

Trong khi đó, mỗi chiếc nhẫn vàng giả dùng để "tri ân" khách hàng, nhóm đối tượng này chỉ mua từ 15.000 - 20.000 đồng.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, mở rộng.

Theo Nguyễn Trường

Dân Trí

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật