Ngày 3/6, tin từ Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ đối tượng Hu Jie (SN 1979, trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 14/5, Công an quận Thanh Xuân nhận được trình báo của anh Hoàng (trú tại phường Nhân Chính, Thanh Xuân) về việc bị trộm phá cửa đột nhập lấy đi nhiều tài sản và tiền mặt, tổng trị giá hơn 540 triệu đồng.

Quá trình truy xét, Công an Thanh Xuân xác định nghi phạm gây án là Hu Jie. Xác minh tại Cục quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an), cảnh sát phát hiện Hu Jie đã xuất cảnh về Trung Quốc theo đường Cửa khẩu quốc tế Móng Cái vào sáng 15/5. Công an quận Thanh Xuân đã gửi công văn đề nghị Cục Cửa khẩu - Bộ đội Biên phòng cung cấp hình ảnh, quá trình xuất - nhập cảnh của Hu Jie, nếu phát hiện đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam thì giữ lại.

Đến ngày 26/5, Công an quận Thanh Xuân nhận được thông báo của Đồn biên phòng - Cửa khẩu quốc tế Móng Cái về việc đối tượng Hu Jie vừa nhập cảnh vào Việt Nam nên đã tiếp nhận đối tượng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, Hu Jie khai nhận, sáng 12/5, đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam theo đường Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) và mua 1 xe máy với giá 12 triệu đồng. Sau đó, Hu Jie điều khiển xe máy về Hà Nội.

Tối cùng ngày, Hu Jie thuê phòng tại nhà nghỉ ở đường Trần Duy Hưng và hẹn ăn cơm với một người bạn Trung Quốc đang ở Hà Nội. Trong cuộc gặp này, bạn của Hu Jie đã chỉ cho đối tượng biết một gia đình có nhiều tiền để đi trộm cắp tài sản.

Người bạn Trung Quốc đã gửi toàn bộ bản đồ theo hệ thống định vị để cho Hu Jie đến hiện trường gây án. Tối hôm sau, Hu Jie đi theo bản đồ đến ngôi nhà trên để do thám trước địa hình.

Khoảng 15h ngày 14/5, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, Hu Jie mang theo một túi xách bên trong có chứa dụng cụ phá cửa và chìa khóa vạn năng mà bạn đưa để phá khóa cửa sắt và cậy cửa gỗ ra vào của ngôi nhà. Sau khi phá được cửa, đối tượng đi thẳng vào phòng ngủ, dùng thanh sắt phá két sắt, lục lọi tủ để trộm cắp tiền và tài sản rồi tẩu thoát.

Đến tối cùng ngày, Hu Jie quay lại nhà nghỉ trả phòng, gửi lại xe máy ở đây và hẹn một tuần sau quay lại lấy. Tiếp đó, Hu Jie cùng bạn đi xe khách từ Hà Nội ra Móng Cái. Tại đây, 2 đối tượng thoả thuận chia đôi 400 triệu đồng, 2.000 USD, 300 Euro, còn số tài sản trang sức, đồng hồ, nhẫn vàng, Hu Jie giữ.

