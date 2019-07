Hà Nội: Cãi nhau, người đàn ông dùng dao đâm tử vong hàng xóm

Vào khoảng 5h30 phút rạng sáng ngày 20/7, trên địa bàn thôn Bộ Đầu (xã Thống Nhất - huyện Thường Tín - TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ xô xát khiến một người tử vong.

Theo đó, vào thời điểm trên, ông Lê Văn Thêm (SN 1952) xảy ra mâu thuẫn với ông Đào Chí Chiêm (SN 1975, người cùng thôn). Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, Đào Chí Chiêm đã dùng dao nhọn đâm vào ngực ông Thêm 3 phát khiến nạn nhân trọng thương. Gây án xong, Đào Chí Chiêm nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường. Ảnh TL.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng ông Thêm đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn công an Vạn Điểm đã xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện Thường Tín tổ chức truy xét đối tượng theo dấu vết. Sau khoảng 30 phút, tổ công tác Đồn công an Vạn Điểm đã bắt được đối tượng Chiêm khi đang lẩn trốn tại bụi chuối cách hiện trường gây án 1km.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

