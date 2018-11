Gọi taxi Mai Linh đi chơi cùng bạn gái, nam thanh niên 21 tuổi sát hại tài xế rồi bỏ trốn

Công an TP. Tân An, tỉn Long An vừa bắt khẩn cấp đối tượng Lê Nguyễn Triều Vỹ (21 tuổi, ngụ tỉnh Long An) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Thông tin ban đầu, khuya ngày 1/11, Vỹ đi bộ đến khu vực ngã ba cầu Tổng Uẩn thuộc phường 5, TP Tân An chờ bạn gái vì đã hẹn trước đó.

Tại đây, đối tượng này cũng gọi taxi Mai Linh do tài xế Phạm Thanh Phong (30 tuổi, ngụ xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, Long An) điều khiển để chuẩn bị đi chơi cùng người yêu.

Ghế taxi vẫn còn dính máu của tài xế.

Tuy nhiên, người yêu không đến nên Vỹ vẫn lên xe taxi và yêu cầu tài xế chở ra hướng Quốc lộ 1A. Đến đây, Vỹ yêu cầu dừng xe để chờ bạn gái và giả vờ đi vệ sinh. Sau đó lợi dụng tài xế không đề phòng, Vỹ bất ngờ rút dao ra đâm liên tiếp vào người tài xế Phong.

Đối tượng này đã cướp một số tài sản của nạn nhân rồi tẩu thoát. Tài xế Phong bị thương, lao ra đường cầu cứu, được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó.

Nam thanh niên sát hại tài xế để cướp tài sản tài xế taxi bị bắt.

Tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh Phong được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) tiếp tục điều trị.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng TP. Tân An, Công an huyện Tân Trụ phối hợp cùng Công an tỉnh Long An truy bắt Vỹ. Sau nhiều giờ lẩn trốn, đối tượng này đã bị bắt.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

