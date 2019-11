Góc khuất bên trong nhà nghỉ chứa hàng chục gái bán dâm phục vụ khách

Như tin đã đưa, Công an tỉnh Quảng Bình vừa quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Đức (SN 1971), trú tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, về hành vi "Chứa mại dâm".

Nguyễn Văn Đức là chủ của 2 cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, Karaoke Hoài Thu 1, Hoài Thu 2 ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. Trong quá trình kinh doanh, Đức đã thuê người quản lý hai cơ sở này.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với đối tượng Nguyễn Văn Đức về hành vi chứa mại dâm.

Trước đó, vào tối 20 và rạng sáng ngày 21/9, lực lượng phối hợp do phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì tiến hành đột kích cơ sở kinh doanh có điều kiện tại địa bàn xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch thuộc Công ty TNHH DVTM Thành Đạt do Nguyễn Văn Đức và vợ là Trương Thị Thu (SN 1974), đều trú tại thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, làm chủ.

Qua kiểm tra phát hiện tại cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, Karaoke Hoài Thu 1 ở thôn Thanh Khê do Lê Thượng Phi (SN 1994), trú tại thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, Quảng Trị làm quản lý, có 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm và nhiều nhân viên nữ ăn mặc “mát mẻ” đang đợi tiếp khách.

Qua kiểm tra xác định số nhân viên làm việc tại cơ sở này đều không có hợp đồng lao động. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn Đức và Lê Thượng Phi về hành vi chứa mại dâm, cùng 04 nam nữ thanh niên về hành vi mua bán dâm.

Nhà nghỉ Hoài Thu.

Tại cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, karaoke Hoài Thu 2, ở thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch do Nguyễn Thái Sơn (SN 1969), trú tại thôn Thanh Vinh, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, được Nguyễn Văn Đức, Trương Thị Thu thuê làm quản lý, phát hiện 05 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Cơ quan Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thái Sơn về hành vi chứa mại dâm và 10 nam, nữ thanh niên về hành vi mua bán dâm.

Test nhanh 51 đối tượng có liên quan trong vụ việc, lực lượng Công an phát hiện 08 trường hợp dương tính với ma túy và thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi chứa mại dâm, mua bán dâm.

Công ty TNHH DVTM Thành Đạt là cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT, do vợ chồng Nguyễn Văn Đức và Trương Thị Thu làm chủ. Tuy nhiên, thay vì làm ăn chân chính, vợ chồng này lại kinh doanh khá nhiều hoạt động “nhạy cảm” như karaoke, massage, nhà nghỉ hầu như phục vụ cho khách nam.

Các cô gái ăn mặc mát mẻ ngồi chờ "khách".

Đối với người dân xã Thanh Trạch nói riêng và Quảng Bình nói chung, từ rất lâu rồi, cái tên Hoài Thu không còn mấy xa lạ với họ. Nhắc đến cái tên này, người ta nghĩ ngay đến tụ điểm mua bán dâm nổi tiếng. “Nhà nghỉ này nổi tiếng về hoạt động mua bán dâm từ cách đây hàng chục năm, khi đó so với những nhà nghỉ khác, Hoài Thu khá bề thế, hoành tráng. Hy vọng sau sự việc này, lực lượng công an sẽ xóa bỏ triệt để các hoạt động mại dâm tại nhà nghỉ Hoài Thu 1 và 2, từ đó đảm bảo được tình hình an ninh trật tự trên địa bàn”, một người dân cho biết.

Theo tìm hiểu, điểm kinh doanh karaoke nhà nghỉ Hoài Thu 1 và 2, nằm ở vị trí địa lý khá “đắc địa”: Gần QL1A và ngay cạnh cảng cá lớn - nơi ngư dân từ khắp miền Trung đổ về neo đậu tàu.

Tại 2 điểm kinh doanh này, luôn có sẵn hàng chục cô gái đến từ khắp mọi nơi, tóc nhuộm vàng hoe, ăn mặc “mát mẻ” ngồi chờ khách “làng chơi”.

Các đối tượng khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán dâm. Theo đó, khi khách đến hát karaoke hoặc mát xa, nếu có nhu cầu sẽ lập tức được chủ khách sạn, quản lý, bảo vệ, lễ tân bố trí đến các phòng trong khách sạn để mua bán dâm. Mỗi lần mua bán dâm, khách phải trả từ 300.000 đến 500.000 đồng, trong đó chủ sẽ giữ lại 100.000 đồng trên khách và số còn lại gái bán dâm hưởng.

Trước đó, nhà nghỉ Hoài Thu 1, bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình xử phạt vì đã lấn ra hành lang giao thông Quốc lộ 1, lấn cả ra sông Gianh.

Cục Quản lý đường bộ II thuộc Tổng Cục đường bộ Việt Nam đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Nguyễn Văn Đức - chủ cơ sở này với số tiền 2,5 triệu đồng và buộc phải dỡ bỏ công trình xây dựng trái phép.

Tuy nhiên, theo phản ánh công trình nhà nghỉ Hoài Thu 1 vẫn chây ì và việc tháo dỡ chỉ mang tính đối phó, rồi ngang nhiên đi vào hoạt động kinh doanh cho đến khi bị công an bắt quả tang về hành vi chứa chấp mại dâm.

Theo Người đưa tin

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật