Giơ tay chào, người phụ nữ bị ô tô tông thẳng vào người

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h50 phút, trên tỉnh lộ 37 đoạn đi qua địa bàn xóm Kiều Chính, xã Xuân Phương (Phú Bình - Thái Nguyên) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bị thương.

Điều khiến dư luận địa phương bức xúc nhất chính là việc, sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển xe ô tô có biểu hiện say rượu và lớn tiếng chửi bới, doạ nạt mọi người thậm chí cả lực lượng chức năng.

Theo phản ánh của gia đình bà Nguyễn Thị Điệp (trú tại xóm Kiều Kính, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, nạn nhân vụ tai nạn), vào thời điểm trên, khi bà Điệp vừa dừng xe ở khu vực cầu Mây (xóm Kiều Chính, xã Xuân Phương) thì có một người đàn ông điều khiển xe ô tô tiến lại gần.

Khi khoảng cách giữa bà Điệp với chiếc xe ô tô còn khoảng 5 mét thì người điều khiển xe ô tô 1 tay cầm điện thoại di động giơ lên. Lúc này, bà Điệp nghĩ người trong xe ô tô là người quen nên đã chào lại. Tuy nhiên, khi bà Điệp vừa giơ tay chào thì bị chiếc xe ô tô lao thẳng vào người. Bị đâm bất ngờ, bà Điệp ngã văng ra đường còn chiếc xe máy bị ô tô cuốn vào gầm.

Chiếc xe máy bị mắc kẹt trong gầm xe ô tô sau vụ tai nạn. Ảnh: Đức Việt

Phát hiện sự việc, một số người dân trong khu vực đã nhanh chóng tiến lại khu vực tai nạn và đỡ bà Điệp dậy đồng thời chặn đầu xe ô tô để mời tài xế xuống làm việc.

Thay vì xuống xe, tài xế điều khiển xe ô tô đã lùi xe để bỏ chạy. Trong lúc lùi xe, chiếc xe này đã đâm vào 1 xe máy khác, rất may người điều khiển xe máy đã nhanh chóng nhảy ra ngoài nên không bị thương.

Sau cú va chạm, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm, mắc kẹt tại đó lên xe ô tô không thể tiếp tục di chuyển. “Khi xuống xe ô tô, tài xế chửi bới loạn xạ, nói là giám đốc. Lúc công an đến giải quyết ông ta định bỏ chạy, gọi người nhà xuống đón, nhưng có người giữ lại được. Khi công an đến giải quyết, tài xế này vẫn tiếp tục chửi bới, văng tục, chửi cả công an. Thậm chí, tài xế này còn có hành động đánh 1 chiến sỹ CSGT...”, con trai bà Điệp bức xúc.

Sau khi xuống xe, ông Hữu có biểu hiện say rượu đã chửi bới người dân và lực lượng chức năng. Ảnh: Cắt từ clip

Trao đổi với phóng viên, đại diện Đội CSGT huyện Phú Bình xác nhận sự việc trên và cho biết, Công an huyện đã tiến hành tạm giữ tài xế cùng phương tiện.

Tài xế xe ô tô được xác định là Vũ Quang Hữu (SN 1967, Bảo Lý, Phú Bình – chủ một doanh nghiệp tư nhân). Theo thông tin ban đầu, kết quả kiểm tra máu của tài xế này cho thấy, tài xế đã vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

“Sau khi được đưa về trụ sở Công an huyện Phú Bình, người này vẫn tiếp tục chửi bới lực lượng chức năng. Chúng tôi tạm giữ cả người và phương tiện để xác minh việc chống người thi hành công vụ cũng như có vi phạm điều khiển phương tiện hay không”, vị này cho biết.

Nhật Tân