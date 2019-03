Giết người từ 3 trứng vịt lộn

Ngày 20/3, TAND TP.HCM mở phiên xét xử Võ Văn Vũ Luân (20 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội “Giết người”.

Theo điều tra, Luân cùng vài anh em trong gia đình từ quê lên làm thuê cho một xưởng nước đá tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (TP.HCM). Trong xưởng, ngoài anh em Luân còn có nhiều công nhân khác.

Bị cáo Võ Văn Vũ Luân

Khoảng 21h20 ngày 22/8/2018, Võ Văn Vũ Linh mua 4 trứng vịt lộn mang về xưởng để trên bàn rồi vào nơi làm việc. Một lát sau, anh em Linh ra, thấy mất 3 trứng.

Lúc này, anh Nguyễn Hữu Nhẫn đang ngồi uống rượu gần đó, nghi ngờ anh này trộm trứng, Võ Văn Vũ Luân có hỏi nhưng người này không thừa nhận.

Sau đó, Luân mua trứng khác. Trong khi anh em Luân đang ngồi ăn, anh Nhẫn tới chỗ Tú, dí kéo vào nách anh này rồi gằn giọng: “Thằng nào đụng đến tao thì tao đâm”.

Thấy Nhẫn đã say, mọi người khuyên can anh này đi nghỉ rồi đứng dậy đi làm. Riêng Luân ấm ức, bởi mỗi khi say, anh Nhẫn đều gây gổ với mọi người nên đã chạy vào lấy con dao bấm, cất vào túi quần, đề phòng khi anh Nhẫn tiếp tục gây sự.

Một lát sau, Nhẫn tới gây sự rồi dùng ghế đánh một người họ hàng của Luân là Võ Văn Dan. Dan bực tức đánh lại rồi bỏ chạy. Nhẫn cầm kéo đuổi theo nhưng không kịp nên quay lại xưởng thì gặp Luân, liền đập cán kéo vào đầu người này.

Bực tức vì vô cớ bị đánh, Luân rút dao đâm vào lưng anh Nhẫn, khiến anh này tử vong sau đó.

Hành vi của Luân đã xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng của người khác, gây ảnh hưởng xấu tới trật tự xã hội. Tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và bị hại cũng có một phần lỗi nên HĐXX tuyên phạt Luân 18 năm tù.

Theo Đoàn Nga (VietNamNet)

