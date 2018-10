Giết người ở Điện Biên về Quảng Ninh đầu thú

Cách đây gần 1 tháng, vào khoảng 11h ngày 3/9, người dân sinh sống tại phường Thanh Trường, TP. Điện Biên (Điện Biên) phát hiện anh Lương Văn T (44 tuổi), tạm trú tại tổ 6, phường Tân Thanh (cùng TP. Điện Biên) nằm tử vong bên đường, trên người có nhiều vết đâm chém.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Vinh Duy

Theo nhân chứng, trước khi xảy ra vụ án mạng, người dân nhìn thấy một nhóm đối tượng cầm hung khí đến nhà anh T. đập cửa. Sau khi anh T. ra mở cửa, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và nhóm đối tượng dùng dao đâm liên tiếp vào ngực khiến nạn nhân gục xuống đất tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và Công an tỉnh Điện Biên có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người liên quan, đồng thời truy bắt hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT tỉnh Điện Biên xác nhận, hung thủ sát hại anh T. chính là đối tượng Phạm Văn Chí (SN 1988), trú tại xóm Yên, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng).

Sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ, Công an tỉnh Điện Biên tiến hành khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt về hành vi giết người đối với Phạm Văn Chí. Tuy nhiên, khi gây án xong, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương gây khó khăn cho công tác điều tra và truy bắt hung thủ.

Đối tượng Phạm Văn Chí đến Công an thị xã Đông Triều đầu thú. Ảnh: Hà Tâm

Qua công tác xác minh, vận động đầu thú, Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã tiếp xúc với người thân và các mối quan hệ khác của Chí nhằm thuyết phục đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến chiều nay (1/10), Chí đã đến Công an thị xã Đông Triều đầu thú. Công an thị xã đã hoàn tất các thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Điện Biên để xử lý theo quy định.

Được biết, đầu năm 2017, nạn nhân cùng con trai khoảng 7 tuổi chuyển về phường Thanh Trường sinh sống và làm thuê cho một chủ hàng tạp hóa lớn ở TP. Điện Biên.

