Giây phút kinh hoàng của gia chủ bị 20 côn đồ chém 6 người trọng thương

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, chiều 18/6, tại thôn Vân Dương, xã Kim Khê, huyện Kim Thành (Hải Dương) xảy ra sự việc nghiêm trọng khi gần 20 đối tượng côn đồ đi đòi nợ thuê vào nhầm nhà anh Hoàng Văn Hiến (42 tuổi) đập phá đồ đạc và chém 6 người bị thương.

Tuy sự việc đã xảy ra được 3 ngày, nhưng mỗi khi nhớ lại sự việc người dân nơi đây vẫn không khỏi hoảng sợ trước nhóm côn đồ hung hãn, bất chấp pháp luật và truy sát gia đình anh Hiến.

Ngôi nhà vợ chồng anh Hiến sinh sống bị nhóm côn đồ đòi nợ thuê truy sát nhầm chủ. Ảnh: Đ.Tuỳ

Chưa hết bàng hoàng và sợ hãi, chị Hiệp (vợ anh Hiến) cho biết: “Đến giờ nghĩ lại hôm nhóm côn đồ đến nhà đập phá đồ đạc và chém nhiều người thân, hàng xóm bị thương tôi vẫn thấy sợ. Vì từ trước đến nay, chưa khi nào tôi thấy cảnh tượng như vậy.

Lúc đầu nhóm côn đồ đi đòi nợ bị nhầm nhà tôi với nhà chủ nợ, nhưng khi phát hiện bị nhầm họ vẫn cố tình truy sát chúng tôi. Tôi nghĩ, chắc họ giết nhầm còn hơn bỏ sót”.

Theo lời kể của nạn nhân, khoảng 14h chiều hôm xảy ra sự việc, vợ chồng chị Hiệp đến nhà bố mẹ chồng có công việc, khoảng 30 phút sau thì nhận được thông tin từ người hàng xóm thông báo có một nhóm người đang phá cửa, đồ đạc của gia đình. Thấy vậy, vợ chồng chị tức tốc về nhà.

Tấm biển quảng cáo gia đình chị Hiệp bị 3 thanh niên phá rách. Ảnh: Đ.Tuỳ

“Khi vợ chồng tôi về đến nơi thấy có 3 thanh niên đang tìm cách phá cửa, trong đó có một người cầm tuýp sắt đang xé tấm biển quảng cáo và cạnh đó là đống quần áo của gia đình bị vất vào một chỗ. Sau đó các đối tượng tè bậy vào quần áo và vào cả trong cửa nhà”, chị Hiệp thông tin.

Chưa biết nhóm đối tượng lạ là ai và không gặp bao giờ lại đến phá nhà mình, anh Hiến có hỏi thì 3 thanh niên quay ra cầm gạch tấn công chồng chị. Thấy vậy, anh Hiến chạy sang nhà hàng xóm lấy thanh gỗ với mục đích phòng thân thì bị nhóm này đuổi theo và cầm gạch truy sát.

Trong quá trình cầm gạch tấn công anh Hiến thì bà Nguyễn Thị Loan (hàng xóm) đi từ trong ngõ ra bị ném trúng vào chân khiến chân bà bị thương, còn anh Hiến bị ném vào phía sau gáy và trên người có xây xát.

Khi thấy anh Hiến cầm gậy tự vệ, nhóm côn đồ càng tức tối, cho nên nhóm thanh niên gọi điện để huy động đồng bọn đến trợ giúp. Khoảng 15 phút sau, có trên 10 chiếc xe máy và 2 ô tô chở nhiều đối tượng mang theo dao, kiếm, tuýt sắt đến truy sát gia đình chị Hiệp.

5 người thân anh Hiến và 1 người hàng xóm bị nhóm côn đồ cầm hung khí truy sát. Ảnh: (Cắt từ clip)

Biết anh Hiến bị đánh vô cớ cho nên nhiều người thân của gia đình đã có mặt căn ngăn, nhưng cũng bị nhóm côn đồ đuổi đánh. Trong quá trình truy sát những người thân, anh Sông bị chém, vụt vào vùng đầu chảy máu, thấy vậy anh đã nhảy xuống sông nhưng vẫn bị nhóm đuổi theo để đánh.

Vợ anh Hiến cho biết: “Lúc đầu, tôi cứ nghĩ con trai lớn gia đình nợ nần ai đó, nhưng qua tìm hiểu tôi biết nhóm côn đồ này đi đòi nợ nhầm nhà. Hôm đó, rất may cả gia đình tôi không ở nhà nếu không thì bây giờ không biết thế nào”.

Sau khi bị tấn công anh Hiến bị chấn thương vùng gáy, vùng mặt; anh Sông (cháu anh Hiến) bị chém vỡ hộp sọ được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội); bà Loan bị chém vào chân trái; anh Hiếu bị đập gạch vào đầu và anh Huỳnh bị rạn xương tay được bó bột.

Làng Vân Dương (xã Kim Khê), nơi xảy ra sự việc nhóm côn đồ truy sát nhầm nhà chủ nợ. Ảnh: Đ.Tuỳ

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, trong thôn Vân Dương (xã Kim Khê) có một người tên gần giống với anh Hiến làm nghề buôn bán, nhưng hiện nay gia đình này đã chuyển đi nơi khác. Thời gian gần đây, được tin người thân của gia đình đó về nên cách đó ít ngày nhóm côn đồ đã xuất hiện gần nhà chị Hiệp, sau đó bỏ đi.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Bộ - Trưởng công an xã Kim Khê cho hay, khi nắm được thông tin, Ban công an xã đến hiện trường để tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, do tính chất sự việc ngoài thẩm quyền, chức năng của địa phương nên công an xã đã báo cáo cho Công an huyện Kim Thành về thụ lý, giải quyết.

Lúc này gia đình chị Hiệp hoang mang, sợ hãi sau khi sự việc xảy ra. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trong quá trình cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, nhóm côn đồ truy sát gia đình anh Hiến nhanh chóng được xác định do Trần Anh Tài (25 tuổi), Trần Kích Thông (24 tuổi) trú tại thị trấn Phú Thái (huyện Kim Thành) cầm đầu và hiện nay một số đối tượng đã được Công an huyện Kim Thành triệu tập lấy lời khai.

“Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, cơ quan công an có đến nhà lấy lời khai và điều tra sự việc, còn không thấy gia đình các đối tượng đến hỏi thăm những người thân của tôi bị hại.

Mặc dù tài sản gia đình không bị thiệt hại gì, nhưng vợ chồng tôi vẫn thấy sợ vì biết đâu nhóm côn đồ này lại tìm cách trả thù gia đình thì sao, bởi lẽ do đánh nhầm gia đình tôi nên mới bị bắt”, chị Hiệp cho biết.

Đức Tuỳ