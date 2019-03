Giật mình vì những vụ việc "nhạy cảm" giữa thầy - trò liên tiếp trong thời gian ngắn

Trong khi vụ việc một thầy giáo ở trường tiểu học Tiên Sơn (huyện Việt Yên, Bắc Giang) bị phụ huynh tố cáo có hành vi dâm ô với nhiều nữ sinh lớp 5 đang được các cơ quan chức năng làm rõ, thì tiếp tục nổ ra vụ hàng loạt tin nhắn “gạ tình” của thầy giáo ở Thái Bình với nữ sinh lớp 10 gây xôn xao dư luận. Các chuyên gia cho rằng, đây là những vi phạm nghiêm trọng liên quan đến đạo đức của người thầy giáo.

Trường Tiểu học Tiên Sơn - nơi thầy giáo Dương Văn M dạy học

Sau khi Trường Tiểu học Tiên Sơn triệu tập và yêu cầu viết tường trình về vụ việc, thầy giáo Dương Trọng M. (37 tuổi, ngụ xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên) đã thừa nhận có những hành động: Véo mũi, véo tai, vỗ vai, vỗ mông học sinh làm các em sợ.

Từ kết quả điều tra, xác minh của cơ quan CSĐT Công an huyện xác định chưa đủ căn cứ chứng minh việc ông M. có hành vi dâm ô (đối với người dưới 16 tuổi).

Chưa lâu sau khi vụ việc này bị phát giác, lại xuất hiện thầy giáo ở trường THPT Chuyên Thái Bình bị “tố” gạ tình nữ sinh. Sau đó, đại diện Ban Giám hiệu trường THPT Chuyên Thái Bình đã có buổi làm việc cùng thầy giáo và gia đình học sinh để giải quyết.

Việc thầy giáo lạm dụng “quyền lực” của mình để thực hiện những hành vi xâm hại thân thể hay gạ tình học sinh đã từng xảy ra nhiều vụ đau lòng trước đó. Gần đây nhất là vụ hiệu trưởng dâm ô nam sinh ở Phú Thọ.

Đinh Trà My và ngôi trường ông từng làm việc trước đó. Ảnh: TTT

Ngày 15/12/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đinh Bằng My (sinh năm 1961, trú ở phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Thanh Sơn) để điều tra làm rõ thông tin ông này lạm dụng tình dục nhiều nam sinh. Điều đáng nói sự việc được cho là đã diễn ra trong suốt nhiều năm qua.

Theo lời kể của một số học sinh, các em đã nhiều lần được hiệu trưởng của trường gọi lên phòng nói chuyện. Sau đó, hiệu trưởng trường yêu cầu các em thực hiện một số hành vi như: sờ soạng, cầm nắm bộ phận sinh dục. Mỗi lần hiệu trưởng gọi lên phòng sẽ cho kẹo và tiền từ 20.000 - 30.000 đồng. Vì tâm lý ngại ngùng, lo sợ nên các em đều không dám tiết lộ câu chuyện này với gia đình và người thân.

Đối tượng Nguyễn Đình Lê được dẫn đến phiên tòa. Ảnh: Thời đại

Ngày 13/4/2018, UBND xã An Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) nhận được đơn tố cáo của nhiều phụ huynh về việc con mình bị Nguyễn Đình Lê - giáo viên Trường Tiểu học An Thượng A có hành vi dâm ô.

Theo trình báo của phụ huynh, nhiều học sinh nữ lớp 3 của Trường Tiểu học An Thượng A đã bị chính thầy chủ nhiệm có hành vi dâm ô. Thầy giáo này đã sử dụng kẹo để dụ dỗ học sinh ở lại, sau đó đã có hành vi sờ vào vùng kín của các cháu.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hoài Đức, để thỏa mãn dục vọng, Lê đã nhiều lần thực hiện hành vi ôm, hôn và dùng tay sờ vào vùng kín 7 em học sinh. Sau mỗi lần dâm ô, Lê thường cho các em vòng đeo tay, sách vở hoặc đồng hồ cũ.

Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Đình Lê (sinh năm 1974, trú tại An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) là giáo viên chủ nhiệm lớp 3B Trường Tiểu học An Thượng A về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê mức án 6 năm tù đồng thời cấm hành nghề trong thời hạn 5 năm sau khi thi hành án xong.

