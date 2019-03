Giang hồ nổ súng "hỗn chiến" kinh hoàng ở quán cà phê lớn nhất Sài Gòn

Ngày 28/3, Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp cùng các đơn vị Công an TPHCM khẩn trương truy xét 2 nhóm " giang hồ " hỗn chiến, nổ súng rồi đuổi chém nhau kinh hoàng ở quán cà phê lớn nhất Sài Gòn.

Theo đó, tối 24/3, khi một nhóm (khoảng 10 người) đang ngồi trong quán cà phê Thuỷ Trúc ở đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM thì có một nhóm khác (khoảng 10 người) đi vào bên trong. Sau đó, 2 nhóm nói chuyện thì xảy ra cự cãi lớn tiếng.

Bất ngờ, một số người của 2 nhóm rút súng bắn nhiều phát rồi cầm hung khí đuổi chém nhau. Nhiều người trong quán hoảng sợ tìm cách tháo chạy tán loạn. Hai nhóm giang hồ tiếp tục đuổi chém nhau từ trong quán ra tới đường. Một lúc sau, một nhóm lên xe ô tô và rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm, lấy lời khai, điều tra truy xét. Qua khám nghiệm, công an phát hiện 1 túi xách được bỏ lại bàn trong quán. Kiểm tra, công an thu giữ 12 viên đạn, 3 xe máy được thu giữ.

Trích xuất camera an ninh, công an phát hiện 2 nhóm giang hồ cầm hung khí đuổi chém nhau trên đường. Sau đó, nhóm lên xe ô tô mang BKS: 51-27….rồi bỏ đi. Bước đầu, công an xác định xe ô tô trên do N.T.H.V. (ngụ quận 4) làm chủ. Chủ xe cho biết xe ô tô giao cho 2 vợ chồng người em là H.Đ.T. (28 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên, trú quận Thủ Đức) để chạy Grab.

Hiện T. không có mặt ở địa phương nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn.

