Giang hồ cho vay tiền ở Sài Gòn nhận thế chấp cả khai sinh trẻ em

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM có quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Ngọc Châu (36 tuổi) và Hồ Đức Khánh (37 tuổi, cùng quê Hải Phòng) về tội Cho vay nặng lãi. Trong đó, Châu từng có tiền án về tội Bắt giữ người trái phép.

Theo công an, băng nhóm tín dụng đen do Châu và Khánh cầm đầu hoạt động hơn một năm nay. Họ cho người nghèo ở nhiều địa bàn vay tiền từ 1 triệu đến 10 triệu đồng, lãi suất lên đến 20-30%/tháng.

Khi người nghèo có nhu cầu họ cho vay, chỉ cần thế chấp CMND, hộ khẩu hoặc thậm chí chỉ cần giao cho chúng giấy đăng ký kết hôn hay giấy khai sinh của trẻ em. Đáng nói, Châu và Khánh thành lập công ty cho thuê xe máy ở quận 10. Nhóm này dùng thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan công an là khi người nghèo vay tiền phải ký giấy tờ thuê xe máy.

Châu và Khánh bị khởi tố về tội Cho vay nặng lãi.

Cơ quan công an đã triệt phá băng nhóm trên vào cuối năm 2018, thậm chí tổ trinh sát phải đi Hải Phòng bắt giữ Khánh. Tuy nhiên, gần đây mới củng cố hồ sơ, đủ cơ sở để khởi tố 2 kẻ cầm đầu băng nhóm.

Theo điều tra viên của phòng cảnh sát hình sự, hơn một năm nay, phòng này đã phá 27 ổ nhóm hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi. Tuy nhiên loại hình tội phạm này hoạt động tinh vi, nhiều chiêu trò để đối phó và quá trình thu thập chứng cứ để xử lý không dễ dàng. Do đó chỉ có 5 vụ là công an đủ tài liệu và khởi tố vụ án được 2 vụ.

Riêng vụ băng nhóm do Châu và Khánh cầm đầu là vụ đầu tiên mà Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khởi tố bị can.

Phòng Cảnh sát hình sự kêu gọi nạn nhân của các băng nhóm cho vay nặng lãi sớm hợp tác, cung cấp thông tin điều tra; lực lượng công an sẽ đảm bảo những thông tin cá nhân, danh tính người tố cáo.

Theo VietNamNet

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật