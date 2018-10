Dùng dao khống chế, kéo nữ sinh lớp 11 vào chỗ vắng hiếp dâm

Tin từ Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk), ngày 19/10, cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Y Đoan Mlô (27 tuổi, ngụ xã Cư Né, huyện Krông Búk) để điều tra về hành vi " Hiếp dâm ".

Đối tượng Y Đoan Mlô tại cơ quan công an

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 13 giờ ngày 9-10, Y Đoan Mlô đi chơi trước cổng 1 trường học thuộc xã Cư Né thì thấy một nữ sinh học lớp 11 đang đứng bên đường 1 mình. Thấy vậy, Y Đoan Mlô nảy sinh ý định hiếp dâm nữ sinh này nên tới giả vờ hỏi thăm.

Thấy đối tượng lạ có những lời nói bất thường, nữ sinh bỏ chạy thì bị Y Đoan Mlô đuổi theo dùng dao gí vào cổ khống chế, đe dọa rồi kéo nữ sinh vào rẫy cà phê bên đường để hiếp dâm.

Tuy nhiên, trong lúc Y Đoan Mlô đang thực hiện hành vi đồi bại thì một người bạn của nạn nhân liên tục gọi tên. Đồng thời nạn nhân chống cự quyết liệt, sợ bị phát hiện nên Y Đoan Mlô bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Búk đã vào cuộc điều tra và xác định được Y Đoan Mlô là nghi can nên mời lên làm việc. Tại công an, Y Đoan Mlô thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Công an huyện Krông Búk, Y Đoan Mlô có 2 tiền án về tội "Cướp giật tài sản" và "Trộm cắp tài sản".

