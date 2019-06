Gian lận thi cử ở Hà Giang: 2 vị Phó giám đốc Sở GD&ĐT đã “dính chàm” thế nào?

Trong vụ gian lận điểm thi chấn động năm 2018, số thí sinh bị phát hiện được nâng điểm là 222 thí sinh, trong đó có 114 thí sinh ở Hà Giang (đã bị trả về điểm thật trước mùa tuyển sinh năm 2019).

Hiện các cơ quan tố tụng tỉnh Hà Giang đã hoàn tất hồ sơ truy tố 5 bị can trong vụ án này. Trong số đó, có 2 bị can bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là: Nguyễn Thanh Hoài (Trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục Sở GD&ĐT Hà Giang, Phó Trưởng ban thường trực Ban chấm thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hà Giang) và Vũ Trọng Lương (Phó Trưởng phòng Khảo thí, kỹ thuật viên xử lý bài thi trắc nghiệm kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hà Giang).

2 bị can bị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” gồm: Phạm Văn Khuông (Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang) và Lê Thị Dung (Phó đội trưởng Đội Giáo dục đào tạo, Y tế, Lao động xã hội thuộc Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang).

Bị can còn lại là Triệu Thị Chính (Phó giám đốc Sở GĐ&ĐT tỉnh Hà Giang) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Cơ quan chức năng thông tin về vụ gian lận thi cử ở Hà Giang hồi tháng 7/2018. Ảnh: T.H

Quá trình điều tra có đủ cơ sở để kết luận 5 bị can trong vụ án đã có sự bàn bạc, thống nhất, tác động thực hiện việc nâng điểm cho các thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 môn trắc nghiệm, làm thay đổi điểm 309 bài thi của 107 thí sinh.

Trong số này, có 102 bài thi môn toán, 85 bài thi môn lý, 56 bài thi môn hóa, 7 bài thi môn sử, 1 bài thi môn địa, 50 bài thi môn tiếng Anh và 8 bài thi môn sinh.

Thí sinh được nâng điểm nhiều nhất có số báo danh 05000592, nâng 4 môn thi trắc nghiệm (Toán, Ngoại ngữ, Hóa, Lý) với số điểm chênh lệch 29,95 điểm. Thí sinh được nâng ít nhất có số báo danh 05000398 được nâng ít điểm nhất với môn toán được nâng 2,2 điểm.

Là Phó giám đốc Sở GD&ĐT, bị can Phạm Văn Khuông đã nhờ Nguyễn Thanh Hoài nâng điểm cho con của mình. Kết quả thí sinh mang số báo danh 05000284 con của bị can Khuông đã được nâng 13,3 điểm.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Khuông, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang.

Trong khi đó, bị can Triệu Thị Chính đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của trưởng ban chấm thi, vi phạm quy chế thi. Bị can Chính đã đưa một danh sách 13 thí sinh cho cấp dưới là Nguyễn Thanh Hoài nâng điểm môn Ngữ văn cho 12 thí sinh và nhờ xem điểm cho 1 thí sinh khác.

Bị can Chính và bị can Hoài đã thống nhất số điểm cần nâng nhưng vì lý do khách quan nên bị can Hoài chưa can thiệp, nâng điểm được cho các thí sinh này. Đối với bị can Lê Thị Dung do có mối quan hệ quen biết nên đã nhờ bị can Nguyễn Thanh Hoài nâng điểm cho 20 thí sinh.

Cơ quan tố tụng cũng làm rõ hành vi của bị can Vũ Trọng Lương khi đã thao tác trên máy tính, can thiệp sửa kết quả 309 bài thi các môn của 107 thí sinh để nâng điểm.

Đối với bị can Nguyễn Thanh Hoài dù không trực tiếp thực hiện hành vi can thiệp sửa kết quả bài làm của các thí sinh để nâng điểm, nhưng đã bàn bạc, thống nhất với Lương thực hiện việc nâng điểm cho các thí sinh, thể hiện vai trò chỉ đạo cầm đầu vụ án.

Tống đạt quyết định khởi tố bà Triệu Thị Chính - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang.

Hoài đã đưa danh sách các thí sinh cần được nâng điểm cho Lương, một mình Lương thực hiện thao tác trên máy tính, sửa kết quả bài làm của các thi sinh trong quá trình xử lý bài thi trắc nghiệm để nâng điểm của thí sinh.

Xem xét trách nhiệm với giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang vừa có văn bản yêu cầu kiểm tra, xem xét trách nhiệm của ông Trần Đức Quý, Phó chủ tịch tỉnh với vai trò là Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang. Ngoài Phó chủ tịch tỉnh Trần Đức Quý, Chủ tịch Hội đồng THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang Vũ Văn Sử cũng bị xem xét trách nhiệm. Ông Vũ Văn Sử, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang phải giải trình, xem xét trách nhiệm với vai trò là Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh, một cán bộ Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Giang cho biết. Các cá nhân có vai trò tham mưu trong Ban chỉ đạo, Hội đồng thi tại Hà Giang năm 2018 đồng thời phải giải trình với chi ủy Đảng nơi công tác. Cán bộ, đảng viên có con em được nâng điểm thi cũng phải giải trình. “Căn cứ vào giải trình và quá trình kiểm tra sẽ làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân. Ai vi phạm đến mức xử lý kỷ luật thì phải xử lý”, cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Giang cho biết.

Nhóm phóng viên

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật