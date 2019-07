Gian lận điểm thi ở Sơn La: Lãnh đạo sở nhờ nâng điểm không bị truy cứu hình sự

Viện KSND tỉnh Sơn La vừa ban hành cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La, cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị can bị truy tố gồm: Trần Xuân Yến, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La; Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La; Đặng Hữu Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu, tỉnh Sơn La; Cầm Thị Bun Sọn, Phó Phòng Chính trị tư tưởng Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La; Lò Văn Huynh, Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La; Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La; Đỗ Khắc Hưng, nguyên trung tá và Đinh Hải Sơn, nguyên thiếu tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La.

Với tài liệu, chứng cứ đủ căn cứ chứng minh tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Yến, Nga, Huynh, Thủy, Sọn, Sơn, Nhàn, Hưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao với động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân khác (vì mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp...) cấu kết thực hiện hành vi rút bài thi trắc nghiệm sửa, nâng điểm; in khóa phách vòng 1, vòng 2 để nâng điểm cho 44 thí sinh.

Ông Trần Xuân Yến (áo trắng), Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La nghe tống đạt quyết định khởi tố bị can. Ảnh do Bộ Công an cung cấp

Cụ thể, bị can Yến với nhiệm vụ là tổ trưởng tổ xử lý bài thi trắc nghiệm, chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên và kết quả chấm thi trắc nghiệm. Yến đã làm trái với nhiệm vụ được giao, nhận thông tin của 13 thí sinh chuyển cho Nga để sửa bài thi, nâng điểm cho các thí sinh. Đồng thuận cho phép Nga, Thủy, Sọn rút bài thi sửa nâng điểm, dù Yến không trực tiếp tham gia việc sửa bài thi nhưng Yến không chỉ đạo niêm phong ngay các bài thi sau khi quét, tạo điều kiện cho các bị can dễ dàng thực hiện việc rút, sửa bài nâng điểm và quét lại bài thi trong các ngày 29, 30/6 và từ ngày 1 đến 3/7/2018. Khi thanh tra, kiểm tra, Yến chỉ đạo Nga che giấu hành vi phạm tội bằng cách xóa dữ liệu trên máy tính.

Bị can Nga là thành viên tổ xử lý bài thi trắc nghiệm được giao cùng Thủy thực hiện việc quét chấm điểm bài thi. Trong thời gian chấm thi, Nga đã trực tiếp và thông qua Yến, Thủy, Huynh, Nhàn, Hưng, Sơn tiếp nhận thông tin của 40 thí sinh, thực hiện việc rút bài, sửa nâng điểm các môn thi trắc nghiệm vào các ngày 29, 30/6 và từ ngày 1 đến 3/7/2018 cùng Thủy thực hiện việc xóa, quét lại bài thi đã sửa; khi quét lại, Nga đều thay đổi hệ thống giờ trên máy tính để phù hợp với thời gian quét ảnh bài thi gốc trước đó.

Ngoài ra, Nga cùng Nhàn, Huynh rút khóa phách môn thi tự luận để tác động nâng điểm cho 12 thí sinh. Nga là người chủ động thống nhất với các bị can và thời gian cùng nhau đến địa điểm để rút bài thi mang về nhà Thủy sửa. Khi bị thanh tra, kiểm tra, Nga đã che giấu hành vi phạm tội bằng cách xóa dữ liệu trên máy tính. Sau khi phạm tội, Nga đã nhận hơn 1 tỉ đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La nơi xảy ra vụ gian lận thi cử.

Lò Văn Huynh là phó trưởng ban chấm thi, phụ trách chấm thi môn tự luận (ngữ văn). Huynh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trực tiếp nhận thông tin của 7 thí sinh nhờ nâng điểm. Tối 30/6/2018, Huynh cùng với Nga, Thủy, Sọn thực hiện việc rút bài thi sửa nâng điểm cho 32 thí sinh. Ngoài ra, bị can Huynh còn cùng Nga, Nhàn cung cấp khóa phách, tác động nâng điểm môn ngữ văn cho 12 thí sinh (trong đó có 3 thí sinh do Huynh nhận giúp). Trong quá trình phạm tội, bị can Huynh đã nhận 1 tỉ đồng.

Các bị can còn lại được giao trách nhiệm trong việc thực hiện chấm điểm thi đã trực tiếp can thiệp sửa bài thi nâng điểm cho các thí sinh. Bị can Đinh Hải Sơn và bị can Đỗ Khắc Hưng đều là cán bộ Công an tỉnh Sơn La, được giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh điểm thi, nhận thông tin điểm thi của các thí sinh rồi nhờ các đối tượng khác nâng điểm cho các thí sinh.

Ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La (bên phải ảnh) được triệu tập để làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ gian lận thi cử.

Đáng chú ý, chính các lãnh đạo khác của Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cũng chuyển thông tin cho các bị can để nâng điểm.Trong đó, ông Hoàng Tiến Đức - GĐ Sở chuyển thông tin 10 thí sinh cho Trần Xuân Yến; bị can Nguyễn Thị Hồng Nga nhận từ ông Nguyễn Duy Hoàng - Phó GĐ Sở thông tin về 1 thí sinh để nâng điểm các môn Sử, Địa; ông Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng phòng Giáo dục THPT chuyển thông tin 10 thí sinh… Tuy nhiên, các cán bộ lãnh đạo này hiện nay không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, các trường hợp khác thừa nhận chuyển thông tin thí sinh nhưng mục đích chỉ “nhờ xem điểm trước”. Các đối tượng đều khai do xuất phát từ quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, người thân nên đã tiếp nhận và chuyển thông tin của các thí sinh, không thừa nhận được bàn bạc, hứa hẹn về vật chất với gia đình thí sinh.

Được biết, với những người trung gian liên quan đến việc nhận thông tin thí sinh để nhờ các bị can nâng điểm, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh. Nếu có căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

