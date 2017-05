Giải cứu nữ sinh khuyết tật bị ép vào "động" mại dâm

Ngày 23/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa nhận được thư của bà L.T.B, sinh năm 1967 ở xã Q.L, huyện Quảng Xương cảm ơn về việc Công an tỉnh và Công an huyện Quảng Xương đã điều tra, xác minh và tìm được cháu M.T.S, 15 tuổi (là người khuyết tật) hiện đang học lớp 9 trường THCS xã Q.L bị các đối tượng xấu dụ dỗ đưa vào “động” mại dâm trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Bà L.T.B.(áo ca rô) vui mừng nhận lại con gái từ cơ quan công an

Trước đó, ngày 4/5, con gái bà L.T.B là cháu M.T.S bỏ nhà đi đâu không rõ. Gia đình và chính quyền địa phương đã tìm khắp nơi nhưng không thấy nên đã báo cáo với cơ quan công an.Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh và Công an huyện Quảng Xương đã phối hợp, nhanh chóng điều tra, xác minh và truy tìm cháu S.

Đến ngày 10/5, lực lượng công an đã phát hiện cháu S đang bị ép bán dâm tại một động mại dâm ở xã Quỳnh Báng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Công an Thanh Hóa đã phối hợp với Công an Nghệ An tiến hành bắt giữ các đối tượng, giải cứu và đưa cháu S trở về với gia đình.

Ngọc Hưng