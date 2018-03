Giải cứu 2 bé gái bị bắt cóc tống tiền 50.000 USD ở Sài Gòn

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM, phối hợp với Công an quận 11 và Công an quận Bình Tân, giải cứu thành công 2 bé gái bị "bắt cóc" tống tiền lên đến 50.000 USD.

Thông tin ban đầu, sáng 9/3 gia đình ông Trần Hoàng (ngụ quận 11) đến công an trình báo 2 con gái, 7 tuổi và 5 tuổi, bị bắt cóc. Kẻ giữ 2 bé yêu cầu gia đình phải đưa 50.000 USD và không được trình báo công an.

Hai bé gái được giải cứu thành công. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo ông Hoàng, 2 con gái của ông đi học và mất tích vào ngày 7/3. Gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Đến sáng 9/3, ông Hoàng nhận được tin nhắn có nội dung 2 con gái của ông đang bị giữ, kẻ nhắn tin yêu cầu gia đình chuẩn bị 50.000 USD và không được báo công an.

Kẻ bắt cóc gửi video, trong đó bé gái 7 tuổi nói rằng nhớ ông Hoàng và bà nội, bảo họ nhanh tới đưa 2 cháu về. Kẻ giữ 2 bé gái còn thông báo sẽ sắp xếp để ông Hoàng gặp mặt con tại một địa điểm ở tỉnh Bình Dương.

Lo sợ con gái gặp chuyện, ông Hoàng nhanh chóng trình báo Công an quận 11. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, công an địa phương đã báo Ban Giám đốc Công an TP.HCM.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an quận 11 khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích 2 bé gái.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an xác định địa điểm 2 bé gái bị giữ tại một phòng trọ ở quận Bình Tân. Chiều cùng ngày, các trinh sát ập vào, giải cứu 2 bé gái an toàn.

Ngoài ra, công an tạm giữ một phụ nữ giúp việc cho gia đình ông Hoàng và nữ Việt kiều Mỹ (người quen ông Hoàng) để điều tra làm rõ vụ việc. Công an đang khẩn trương lấy lời khai những người liên quan, điều tra mở rộng vụ án.

Theo Zing.vn