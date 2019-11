Giả xe ôm công nghệ gây 8 vụ cướp giật dây chuyền

Ngày 20/11, Cơ quan cảnh sá điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Quân (18 tuổi), Đặng Tuấn Anh (20 tuổi), đều trú tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội về hành vi Cướp giật tài sản và Quách Lý Kiên (48 tuổi, trú tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ) về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, trên địa bàn quận Đống Đa liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa đã chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá và đến ngày 25/10 đã bắt giữ Lê Văn Quân và Đặng Tuấn Anh.

Tại cơ quan công an, họ đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trong tháng 10/2019, cặp đôi này đã gây ra 8 vụ cướp giật tài sản của người đi đường, chủ yếu là dây chuyền vàng có giá trị cao đến cả trăm triệu đồng.

Các nghi phạm bị bắt giữ.

Cụ thể, một ngày tháng 10/2019, Quân chở Tuấn Anh trên xe Exciter cướp giật dây chuyền của 2 thanh niên đi trên đường Cầu Giấy, bán được 13,4 triệu đồng.



Ngày 13/10, hai người cướp giật dây chuyền có mặt hình đại bàng của một thanh niên đi xe Honda SH trên phố Xã Đàn rồi bán được 42 triệu đồng.

Liên tục các ngày sau đó, Quân và Tuấn Anh đều đặn đi cướp giật, tài sản giá trị hàng chục triệu đồng. Đặc biệt, ngày 15/10, tại phố Xã Đàn, họ đã cướp giật một dây chuyền rồi bán cho Quách Lý Kiên được 101 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, tổng số tài sản hai người cướp giật trong 8 vụ lên đến 200 triệu đồng. Đáng chú ý, mỗi lần gây án Quân và Tuấn Anh thường mặc áo xe ôm công nghệ để nạn nhân không đề phòng rồi áp sát giật dây chuyền...

Theo Công an Nhân dân

