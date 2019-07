Giả vờ khách hàng, thuê công ty đến cẩu trộm máy ủi hơn 10 tấn

Theo tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An, đơn vị vừa khởi tố bị can Nguyễn Văn Tú (SN 1985, trú xã Hưng Đông, thành phố Vinh) về tội trộm cắp tài sản .

Trước đó, ngày 14/6, Nguyễn Văn Tú đi vào Khu công nghiệp VSIP (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) tìm “mồi” thì thấy có 1 máy ủi đang để ở nơi đất trống, vắng người nên nảy sinh ý đồ trộm cắp.

Tú lấy điện thoại gọi cho công ty Quốc Bảo (chuyên kinh doanh dịch vụ cẩu hàng) đến vị trí trên để cẩu máy ủi về trụ sở công ty này (khối 14, phường Lê Lợi, thành phố Vinh) để sửa chữa.

Nguyễn Văn Tú và tang vật vụ án. (Ảnh: BNA)

Sau đó một ngày, Tú đến công ty gặp ông Thuyết (Giám đốc Công ty Quốc Bảo) nói do không có nhu cầu sử dụng nên không sửa nữa, mà muốn bán lại cho công ty.

Sau khi thỏa thuận, ông Thuyết đồng ý mua với giá 120 triệu đồng nhưng vì chưa có giấy tờ nên ông Thuyết đưa trước cho Tú 70 triệu đồng, hẹn khi nào mang giấy tờ đến sẽ thanh toán hết số tiền còn lại. Tuy nhiên sau đó, Tú không quay lại.

Ngày 19/6, nhân viên Công ty Becamex Bình Dương đóng tại khu công nghiệp VSIP (huyện Hưng Nguyên) đi kiểm tra phương tiện, thiết bị thì phát hiện xe ủi nhãn hiệu D50P - 16 KOMASU “không cánh mà bay” nên trình báo với phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An.

Nhận tin báo, phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra thì phát hiện xe ủi bị mất trộm đang ở nhà ông B. (xã Nghi Liên, thành phố Vinh).

Qua làm việc, ông B. cho biết mua chiếc xe ủi từ ông Hồ Văn Thuyết (Giám đốc Công ty Quốc Bảo) ngày 17/6 với giá 126 triệu đồng. Từ những lời khai do ông Thuyết cung cấp, cơ quan công an nhanh chóng xác định đối tượng trộm cắp chính là Nguyễn Văn Tú.

Được biết, Tú từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo VTC

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật