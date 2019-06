Gia Lai: Bắt 2 kiều nữ bán ma túy cho nhiều con nghiện qua cửa sắt

Ngày 17/6, Công an TP.Pleiku (Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa triệt phá tụ điểm bán ma túy tại tổ 2, phường Tây Sơn, TP. Pleiku. Qua đó tạm giữ 2 đối tượng bán ma túy cùng 8 “con nghiện” đến mua hàng tại đây. Hai đối tượng có hành vi bán ma túy trái phép cho các con nghiện là Khổng Thị Thiên Phương (tên thường gọi Phương ca sĩ, SN 1970, trú tại căn nhà 132/10 đường Phan Đình Phùng, tổ 2, phường Tây Sơn) và Nguyễn Thị Kiều My (SN 1992, trú tại số 435 đường Lý Thái Tổ, tổ 3. phường Thống Nhất, TP.Pleiku).

Trước đó, khoảng 22h ngày 16/6, Công an TP.Pleiku đã bắt quả tang Dương Văn Mạnh (tên thường gọi Mạnh Grab, SN 1991, trú tại tổ 6, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) vừa mua ma túy tại căn nhà của Phương. Tang vật thu giữ là 1 gói ma túy đá. Mạnh khai mua của Phương và My với giá 1,5 triệu đồng. Ngay sau đó, Công an TP.Pleiku đã ập vào căn nhà bắt giữ Phương và My.

Các con nghiện mua thuốc tại nhà bà Phương bị tạm giữ

Qua khám xét nơi ở của 2 đối tượng, lực lượng công an thu giữ thêm 1 bì ni lông đựng ma túy đá, 1 cân tiểu ly, 2 điện thoại, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Sau khi bắt giữ 2 kiều nữ bán ma túy này, Công an TP.Pleiku tiếp tục triển khai lực lượng mật phục để bắt, tạm giữ thêm 7 đối tượng khác đến mua ma túy tại đây. Qua kiểm tra nhanh, tất cả các đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Dân Việt

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật