Giả gái bán dâm, lừa quý ông hám của lạ

Ngày 20-5, Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ 6 đối tượng chuyên giả gái mại dâm (GMD) dàn cảnh chèo kéo khách say xỉn hám của lạ, rồi đưa vào hang ổ của chúng tại ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn trộm sạch tài sản gồm: Lê Duy Cường (SN 1997), Huỳnh Văn Phú (SN 1988, ngụ quận 10); Trần Văn Hải (tự “Hai Già”, SN 1971, ngụ Bình Tân), Võ Duy Nam (tự “Sún”, SN 1990), Triệu Thị Thu Hồ (tự Thủy, SN 1978, ngụ quận 6) và Nguyễn Duy Hậu (tự Hoàng, SN 1987, quê Long An).

Ba đối tượng trong nhóm giả gái mại dâm trộm tài sản của khách ham của lạ.

Công an huyện Hóc Môn tiếp tục truy xét một số đối tượng đồng phạm với băng nhóm này.

Băng nhóm này có hàng chục đối tượng trong đó, phần đông không có nghề nghiệp ổn định, có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản cấu kết với một số GMD hoặc giả GMD hoạt động trên địa bàn các quận huyện ngoại thành.

Các đối tượng thuê căn nhà ở ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, sau đó thiết kế như một nhà nghỉ cho thuê để cho GMD làm “bãi đáp”.

Những phòng trong căn nhà này được thiết kế một cánh cửa bí mật dưới gầm giường. Khi GMD dụ được “khách” về, các đối tượng sẽ chui qua cửa hầm bí mật này vào trộm tài sản của khách và rút êm.

Khi khách phát hiện bị mất trộm tài sản hô hoán hoặc làm lớn chuyện sẽ bị một số đối tượng trong nhóm dằn mặt.

Ngoài ra các đối tượng còn cắt cử người canh chừng tại trụ sở Công an, nếu nạn nhân đến trình báo, các đối tượng sẽ bám theo đánh dằn mặt.

Tối 13-5, Cường chở Phú (đối tượng giả GMD) ra đường và dụ được “con mồi” là anh D., (SN 1995, ngụ Hóc Môn) sau đó đưa về hang ổ của chúng. Trong phòng, Phú kêu anh D., cởi quần áo để Phú massage. Khi đó, các đối tượng Cường, Nam, Hải chui theo lỗ bí mật vào trộm 900 ngàn, 1 ĐTDĐ.

Khi lấy được tài sản, Hồ ra tín hiệu cho Phú tìm cách trốn ra ngoài. Phú giả bộ ra ngoài lấy bao cao su và cầm theo chiếc nhẫn của anh D. đi ra. Tuy nhiên, khi cả nhóm định bỏ trốn thì các trinh sát ập vào khống chế. Bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ dụ “khách” vào bẫy và trộm tài sản.

Trước khi nhóm đối tượng này bị bắt, Công an quận 12 cũng đã triệt phá một băng nhóm giả GMD đưa khách vào hang ổ trộm tài sản, bắt ba đối tượng Nguyễn Thế Hào (43 tuổi, ngụ quận 12), Võ Đình Thiều (44 tuổi, sống lang thang) và Đỗ Thị Thanh Châu (39 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).

Qua điều tra được biết Thiều, Hào, Châu thành lập một nhóm chuyên dụ những người đàn ông say xỉn đi về một mình trong đêm vắng sau đó gạ gẫm bán dâm với giá rẻ bèo.

Khi nạn nhân đồng ý đi theo các đối tượng, chúng dẫn nạn nhân về một căn nhà trên QL1, phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Châu sẽ dụ nạn nhân cởi hết quần áo để qua một bên để Thiều và Hào chui theo đường bí mật vào trộm tài sản.

Tối 10-3, sau khi nắm bắt được quy luật hoạt động của nhóm đối tượng này, Công an quận 12 đã đeo bám và bắt quả tang khi nhóm đang chuẩn bị thực hiện hành vi trộm tài sản của ông N.M.T. (52 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú quận 12).

Theo Công an huyện Hóc Môn, những băng nhóm chuyên sử dụng GMD để dàn cảnh đưa người hám của lạ vào tròng rồi trộm sạch tài sản tại thường xuyên hoạt động các quận huyện vùng ven TP Hồ Chí Minh.

Báo chí từng nhiều lần cảnh báo chiêu thức của các nhóm đối tượng này nhưng vì say xỉn, hám của lạ nên vẫn nhiều nạn nhân rơi vào bẫy của chúng.

Khi bị mất hết tài sản, các nạn nhân chỉ biết “ngậm bồ hòn làm ngọt” vì không dám khai báo vì sợ mất mặt với bạn bè, sợ gia đình lục đục khi biết chuyện. Nắm bắt được tâm lý này của các nạn nhân nên các băng nhóm dàn cảnh trộm cắp tài sản này vẫn có đất sống.

Theo Công an Nhân dân

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật