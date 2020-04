Trái cây miền Bắc giảm giá mạnh khi vào Nam

Mận, mơ, chanh đào... miền Bắc đang đầu vụ - sản lượng hạn chế, nếu như các năm trước bán tại Sài Gòn giá tăng gấp 3-4 lần so chính vụ thì nay giảm mạnh vì ế ẩm.

Chị Hoa, chủ sạp trái cây trên đường Lê Đức Thọ (Gò Vấp) cho biết, năm ngoái thời điểm này mận loại 1 có giá 250.000 đồng, loại 2 giá 150.000 đồng một kg, nay giảm xuống còn 130.000 đồng và 70.000 đồng một kg.

Theo chị, mặc dù đã hạ giá nhưng lượng hàng bán ra rất thấp. Nhiều khi hàng nhập về để vài ngày buộc phải bán xả với giá 50.000 đồng một kg vì sợ để lâu không còn tươi ngon.

Mận được bán trên xe đẩy ở đường phố TP HCM. Ảnh: Hồng Châu.





Chị Loan ở chợ Xóm Mới (Gò Vấp) cũng cho hay, ở đây chỉ có 2 quầy bán mận hậu, số lượng không nhiều nhưng sức mua rất thấp. Do đó, thay vì bán 120.000 đồng mỗi kg như cùng kỳ năm trước, giờ chị bán 80.000 đồng. "Dịch bệnh khách đi chợ ít nên sức mua giảm. Nếu bán giá cao không ai mua, tôi phải hạ xuống, tính ra mỗi kg chỉ lãi 10.000 đồng", chị Loan nói.

Chuyên bán hàng online, chị Thanh ở Thủ Đức cho biết, đặt 10 thùng mận loại ngon để vào TP HCM bán khách sỉ nhưng bị hủy đơn. Sau đó, chị phải bán cho khách lẻ với giá 110.000 đồng một kg. Năm ngoái, loại này vào Nam có giá 200.000 đồng nhưng nay vì ế ẩm nên giảm mạnh.

Không chỉ mận đầu mùa rớt giá, trái mơ chùa Hương - một đặc sản miền Bắc cũng giảm mạnh khi vào Nam. Nếu năm ngoái loại này được bán tại các xe đẩy với giá 100.000 đồng mỗi kg thì nay giảm còn 40.000 đồng, thậm chí có nơi chỉ bán giá 30.000 đồng.

Gần chiều nhưng xe đẩy mơ của anh Hòa vẫn chưa vơi. Ảnh: Hồng Châu.





Anh Hòa, chủ xe đẩy trên đường Thống Nhất (Gò Vấp) cho biết, anh lấy 60 kg mơ mà bán cả tuần nay vẫn chưa hết. Nhiều ngày chỉ bán được vài kg dù đẩy xe đi khắp các con hẻm và đường lớn. Loại này đa phần để ngâm nước uống giải nhiệt. Chúng có xuất xứ tại vùng núi thuộc quần thể Chùa Hương (Mỹ Đức - Hà Nội). Nếu năm ngoái, khách ghé mua cả kg thì nay chỉ mua 0,3 - 0,5kg mỗi người.

"Chưa năm nào bán mơ ế ẩm như năm nay. Các năm trước khách mua tấp nập thì nay chủ yếu ghé hỏi giá xong lại đi", anh Hòa than thở.

Chanh đào bán trên đường Thống Nhất (Gò Vấp). Ảnh: Hồng Châu.





Một số đặc sản Hà Nội khác như chanh đào, sấu... cũng chung cảnh ế khách. Nhiều tiểu thương và chủ xe đẩy cho biết, đầu vụ bán được vài đợt nhưng không dám lấy thêm vì lượng khách mua khá ít. Trong khi đó, trái cây miền Nam giá rẻ về với số lượng lớn nên các mặt hàng có giá cao hơn chút là ế ẩm.

Là đầu mối chuyên trái cây đặc sản miền Bắc vào Nam với số lượng lớn, anh Hoàng ở quận Thủ Đức cho biết, năm nay do dịch bệnh nên lượng khách mua sỉ giảm 50%. Nhiều đơn hàng sỉ bỏ ngang nên thay vì bán giá cao, có những lô hàng buộc phải để giá gốc. Do đó, giá các loại trái cây đặc sản Bắc vào Nam giảm mạnh so với mọi năm.

Theo Hồng Châu

VnExpress