Gia đình nạn nhân rút đơn, bị cáo Nguyễn Hữu Linh có thoát tội?

Theo thông tin từ TAND quận 4 (TP HCM), bị cáo Nguyễn Hữu Linh sẽ bị đưa ra xét xử theo trình tự sơ thẩm vào thứ 3 (ngày 25/6), chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Hải Nam. Do nạn nhân đang tuổi trẻ em nên theo quy định của Bộ luật TTHS 2015, phiên tòa sẽ được xử kín.

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng) bị truy tố tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" theo khoản 1 (Điều 146, BLHS 2015) với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Khoảng 21h ngày 1/4, ông Nguyễn Hữu Linh đi vào thang máy tại chung cư Galaxy 9 (đường Nguyễn Khoái, P.1, Q.4). Lúc này có 1 bé gái đang sinh sống tại chung cư cũng đi vào thang máy để lên nhà và nhờ bảo vệ bấm thang máy.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, ông Linh đã giở trò đồi bại, dâm ô bé gái. Toàn bộ sự việc được camera an ninh chung cư ghi lại và đoạn clip phát tán trên mạng gây phẫn nộ dư luận. Lực lượng bảo vệ chung cư thông qua hệ thống camera đã phát hiện vụ việc. Ban quản lý chung cư sau đó mời ông Linh làm việc, ghi nhận vụ việc bằng biên bản

Trong quá trình làm việc với BQL chung cư, do sợ mất danh dự nên ông Linh đã khai tên giả là Nguyễn Văn Hưng. Vào cuộc xác minh, cơ quan Công an xác định nghi phạm là ông Nguyễn Hữu Linh. Ngày 3/4, ông Linh đến trình diện tại Công an quận 4 và khai nhận toàn bộ hành vi. Ông Linh khai nhận, trước khi xảy ra sự việc có uống rượu bia nên đã ôm hôn cháu bé vì dễ thương chứ không có mục đích xấu.

Cáo trạng nhận định, hành vi của bị can Nguyễn Hữu Linh nguy hiểm cho xã hội. Việc bị can ôm hôn cháu bé 8 tuổi đã xâm hại đến lợi ích, nhân phẩm, danh dự của bị hại. Đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận 4.

Bản thân bị can Linh là người từng đảm nhiệm chức vụ cao trong ngành tư pháp nhưng hành động tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến cơ quan tư pháp nên VKS cho rằng cần xử lý nghiêm để có tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Điều đáng nói, trước phiên xử ít ngày, xuất hiện một bản cam kế của gia đình nạn nhân yêu cầu không xử lý vụ án này. Theo đó, bản cam kết được cho là của mẹ bé gái thể hiện: "Khi xảy ra sự việc, tôi đã gặp anh Linh, người đi chung thang máy với cháu và xác định sự việc cũng chỉ xuất phát từ quý cháu ôm hôn và thơm cháu chứ không xuất phát từ ý nghĩ xấu".

Với bản cam kết này, dư luận băn khoăn liệu bị cáo Linh có thể được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gia đình nạn nhân rút đơn?

Trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Thu Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) khẳng định, nếu bản cam kết trên là thật thì đó cũng chỉ là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Linh chứ không thể miễn trách nhiệm hình sự được. Bởi lẽ, đây không phải là tội danh khởi tố theo yêu cầu của bị hại được quy định tại Điều 155 (Bộ luật TTHS 2015).

Luật sư Anh nói: "Nếu vụ việc đã được khởi tố theo yêu cầu của bị hại và trong quá trình giải quyết vụ án, bị hại rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ (trừ trường hợp rút đơn yêu cầu trái với ý muốn của bị hại). Tuy nhiên, đây là tội dâm ô với người dưới 16 tuổi nên theo quy định của pháp luật, vụ án này không thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của người bị hại.

Do vậy, việc bị hại rút đơn sẽ không ảnh hưởng gì đến việc giải quyết vụ án nên nó vẫn sẽ tiếp tục được giải quyết theo quy định pháp luật về tố tụng hình sự. Tuy nhiên, do bị cáo đã bồi thường thiệt hại và gia đình nạn nhân có đơn xin giảm một phần trách nhiệm hình sự thì tòa có thể giảm một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo khi lượng hình".

Nguyễn Hằng

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật