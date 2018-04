Gia đình mghi bị đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước ăn sống trong hoang mang, sợ hãi

Như báo Gia đình và Xã hội đã thông tin, tối ngày 8/3/2018, chị Đỗ Thị Tâm (SN 1977, trú tại thôn Đồng Vinh 2, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cùng 8 chị em trong thôn lên xã biểu diễn văn nghệ.

Đến khoảng 23h kém cùng ngày, các chị em trong tốp múa tập trung về nhà chị Tâm uống nước. Khi ra bể lấy nước vào, chị Tâm phát hiện nước có màu xanh biếc, sủi bọt trắng xóa, có mùi hôi. Nghi ngờ nguồn nước bị đầu độc, chị gọi các chị em trong tốp múa cùng hàng xóm và công an thôn, xã đến chứng kiến.

Bể nước nhà chị Tâm nghi ngờ có kẻ đổ thuốc diệt cỏ vào nhằm đầu độc cả gia đình

Theo người dân, nguồn nước nhà chị Tâm bị ai đó cố tình đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước. Bởi lẽ, nước có màu xanh và mùi hôi… rất giống với loại thuốc diệt cỏ mà mọi người thường hay dùng phun cỏ ngoài đồng trước lúc cấy lúa.

Sau khi sự việc được phát hiện, mọi người mang nước đổ vào đám cỏ thì vài tiếng sau cỏ chết cháy, thả cá vào khoảng 20 phút cá cũng chết.

Trao đổi với PV, chị Đỗ Thị Tâm vẫn chưa hết bàng hoàng, hoang mang: “Chồng tôi thì đi xuất khẩu lao động, đứa con lớn đang học ngoài Hà Nội, ở nhà chỉ có 2 mẹ con nên tôi rất lo. Sao họ lại độc ác đến thế!

Nếu sự việc không được phát hiện thì tối mùng 8/3 vừa rồi, 9 chị em chúng tôi chắc không giữ được mạng sống. Hiện 2 mẹ con tôi không thể yên tâm làm bất cứ việc gì, nước dùng sinh hoạt hàng ngày phải đi xin nhà hàng xóm".

Chị Tâm gửi đơn kêu cứu mong sao công an sớm tìm ra kẻ cố tình hạ độc cả gia đình

"Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Triệu Sơn đã đến làm việc, rà soát các mối quan hệ từ trước đến nay của gia đình tôi thì không có mâu thuẫn lớn với ai. Trước ngày 8/3, vì tôi có trong đội văn nghệ của thôn nên các chị em đến nhà tôi để tập. Trong quá trình tập có mở loa to, chắc một ai đó không ưa nên mới có hành động độc ác như vậy”, chị Tâm nhận định thêm.

Cũng theo chị Tâm, khi công an đến làm việc, chị cũng đã trình báo về những quan hệ hàng xóm, láng giềng, Công an huyện Triệu Sơn cũng đã triệu tập đối tượng tình nghi lên để xác minh. Tuy nhiên, đến nay gần 2 tháng vẫn chưa có kết quả.

Trước đó, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an huyện Triệu Sơn cho biết, sau khi nhận được thông tin trình báo của người dân, công an đã xuống hiện trường lấy mẫu nước mang ra Hà Nội xét nghiệm. Hiện vẫn chưa có kết quả xét nghiệm mẫu nước, cơ quan công an vẫn đang tích cực điều tra, khoanh vùng một số đối tượng nghi vấn.

