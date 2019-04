Gia đình đối tượng quan hệ với bé gái 14 tuổi có thai ở Thanh Hóa gấp rút đón dâu trong đêm

Chị Hà Thị N. (SN 1980), trú tại xã Điền Thượng, huyện Bá Thước, Thanh Hóa (mẹ nạn nhân) cho biết, ngày mùng 3 Tết Nguyên Đán 2019, chị nhận được điện thoại của mẹ đẻ thông báo con gái mình là cháu Trương Thị Cẩm L. (SN 2005), trú tại xã Điền Thượng, hiện là học lớp 8 trường THCS Điền Thượng đang ngủ và có quan hệ tình dục với một thanh niên cùng xóm tên Trương Văn Tuyển (SN 1995) tại nhà bà này.

Sau khi nhận được tin từ mẹ đẻ, chị N. chạy về kiểm tra thì tá hỏa phát hiện cả con gái và Tuyển đang nằm trên giường. Gặng hỏi thì Tuyển và L. đều thừa nhận là cả hai vừa có quan hệ tình dục với nhau. Ngoài ra, Tuyển còn thừa nhận, trước đó ngày 24/12/2018, hai người cũng đã có quan hệ tình dục.

Chị Hà Thị N. mẹ cháu Cẩm L. mong nuốn cơ quan chức năng sớm tìm thấy con gái mình

Hơn 2 tháng sau, chị N. phát hiện con gái mình có nhiều biểu hiện lạ như: nôn khan, chán ăn, da xanh xao ... Đưa cháu đi khám, bác sĩ xác nhận nữ sinh đã mang thai tuần thứ 21. Ngay sau khi biết tin con gái mang thai, chị N. đã viết đơn tố giác tội phạm gửi Công an huyện Bá Thước và các cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, công an huyện đã phân công điều tra viên thụ lý tin báo tội phạm, triệu tập Trương Văn Tuyển lên UBND xã Điền Thượng để lấy lời khai. Tuyển khai nhận, do có quan hệ yêu đương nên chàng thanh niên này đã 2 lần quan hệ tình dục với Cẩm L. dẫn tới có thai.

Sau khi biết “người yêu nhí” có bầu, tối 13/2, Tuyển cùng với người thân tới nhà bà ngoại của Cẩm L., tại xã Điền Thượng “gấp rút” làm thủ tục để “đón dâu” ngay trong đêm. Khi phát hiện sự việc, do con gái còn quá nhỏ, đang tuổi học sinh, lại bị xâm hại tới có thai nên chị N. kiên quyết phản đối và không chấp thuận.

Tuy nhiên, do một số người thân trong gia đình đồng ý nên người mẹ đành bất lực nhìn con gái bị nhà trai “bắt đi” làm vợ khi tuổi mới 14. Đến nay, sau thời gian bị ép cưới, chị N. đã nhiều lần tới nhà Tuyển để tìm, hỏi thăm tin tức của con gái nhưng không có kết quả. Chị N. cho hay, nhiều lần tới tìm con thì bị gia đình nhà trai xua đuổi, hắt hủi.

Hiện tại, Cẩm L. đã “mất tích” khỏi địa phương, khiến chị N. rất hoang mang, lo lắng.

Trao đổi với PV, Thượng tá Ngân Tiến Hiệp, Trưởng Công an huyện Bá Thước xác nhận: “Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã cho triệu tập Tuyển lên lấy lời khai và đối tượng này đã thừa nhận 2 lần quan hệ tình dục với L. Tuy nhiên, do đang trong quá trình điều tra, Tuyển và L. đã trốn khỏi địa phương, hiện công an đang thông báo tổ chức truy tìm Tuyển để phục vụ công tác điều tra”.

