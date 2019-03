Gia đình bé gái 9 tuổi bị xâm hại trong vườn chuối sợ hãi trước ánh mắt của những người xung quanh

Liên quan đến vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại ở vườn chuối, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vừa thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Trọng Trình về tội Dâm ô người dưới 16 tuổi.

Việc bắt tạm giam bị can sinh năm 1988 được thực hiện theo yêu cầu của Công an TP Hà Nội. Viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ cũng đồng ý với việc này và đã có quyết định chuyển vụ án.

Hồ sơ và bị can trong vụ án đã được bàn giao cho Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra - Công an Hà Nội để xem xét điều tra bị can về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trong vụ án này, VKSND Hà Nội trong công văn gửi đến VKSND huyện Chương Mỹ khẳng định bị can Nguyễn Trọng Trình có dấu hiệu phạm tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 142 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nhận định này được đưa ra dựa trên kết quả thẩm định hồ sơ, xem xét các tài liệu, chứng cứ được cơ quan công an thu thập. Do đó, việc các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Chương Mỹ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi là chưa đánh giá đúng bản chất vụ án.

Theo VKSND Hà Nội, việc cơ quan chức năng áp dụng không đúng tội danh dẫn đến không áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với bị can đã làm dư luận bất bình, gây bức xúc cho gia đình bị hại.

Cảnh sát làm việc với bị can Nguyễn Trọng Trình. Ảnh: Bá Chiêm

Chia sẻ với phóng viên chiều 19/3, anh V.V.M. (bố cháu V.N.Q) cho biết, gia đình mới nhận được tin đối tượng Tình đã bị công an bắt tạm giam.

Điều này khiến vợ chồng anh cảm thấy đỡ ấm ức hơn khi Công an huyện Chương Mỹ cho Trình được tại ngoại. Anh M. mong muốn cơ quan chức năng làm việc công tâm, khách quan xử đúng người đúng tội.

Theo chia sẻ của anh M., sau khi con anh bị Trình hãm hại 2 ngày (ngày 27/2) thì Công an huyện Chương Mỹ có gọi điện trao đổi về việc gia đình Trình muốn đến thăm hỏi. Đến ngày thứ 3 (28/2), thì gia đình Trình đến thăm hỏi cháu Q ở bệnh viện. Sau đó, gia đình Trình còn đến nhà anh M. thăm hỏi cháu Q thêm 3 lần nữa.

Anh M. trong cuộc trò chuyện với PV.

Anh M. cho hay, thời điểm Trình còn bị Công an huyện Chương Mỹ bắt tạm giam, hầu như ngày nào gia đình đối tượng cũng đến nhà anh thăm hỏi, động viên và có ý muốn xin giải quyết nội bộ. Tuy nhiên, khi Trình được cho tại ngoại, gia đình đối tượng đã thay đổi thái độ, không còn đến thăm hỏi cháu Q như trước nữa.

Trong cuộc tâm sự với PV, anh M.cho biết, ở cương vị làm cha mẹ, khi sự việc xảy ra, anh quá buồn nhưng lại không dám chia sẻ với người khác trong nhà.

Sau 3 ngày xảy ra sự việc, vợ chồng anh mới dám chia sẻ với 1 người duy nhất. Mạng xã hội anh cũng tắt không dám tham gia hay để ý tới. “Sự việc xảy ra quá chóng vánh, con mình sinh ra nuôi dưỡng như cành hoa mà bỗng dưng bị một người không quen biết dám thực hiện hành vi bỉ ổi, xã hội lên án quá nhiều. Điều đó khiến cho mình tự nhiên cảm thấy tủi...”, anh M. nghẹn ngào.

Không chỉ gãy răng, cháu Q còn bị rạn xương tay phải và phải bó bột. Điều này khiến cháu trong những ngày qua đến lớp không thể ghi, chép bài.

Ông bố trẻ tiếp lời, mấy đêm đầu tiên nhận tin con bị xâm hại anh đều ngồi khóc một mình, không dám để cho vợ, con biết.

Đêm đầu tiên sau khi cháu Q bị xâm hại, vợ chồng anh đưa con đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương để thăm khám nhưng vì vấn đề tế nhị, gia đình chỉ bảo với các bác sỹ là con bị ngã xe.

Đến sáng hôm sau, gia đình lại âm thầm đưa con về Bệnh viện huyện Chương Mỹ và mới dám thông báo thật cho lãnh đạo bệnh viện tại đây biết Q bị xâm hại tình dục. Nằm ở viện Chương Mỹ 2 ngày, gia đình anh lại đưa con ra Bệnh viện Phụ sản Trung ương lần 2.

Lần ra thăm khám thứ 2, gia đình đã thông báo với Bệnh viện Phụ sản Trung ương là con bị kẻ xấu xâm hại tình dục. Sau khi kiểm tra, các bác sỹ quyết định để Q ở lại chăm sóc, điều trị.

Camera ghi lại cảnh Trình điều khiển xe máy chở bé gái đến vườn chuối.

“Trong khoa có nhiều người lớn, phụ nữ mang bầu còn con mình bé tý mà phải đi nằm bệnh viện phụ sản, sợ ánh mắt ái ngại của mọi người nên hai vợ chồng lại bảo nhau đưa con về Bệnh viện Chương Mỹ nằm điều trị...”, anh M. buồn rầu kể.

Trong câu chuyện với PV, giọng anh bỗng trùng xuống, nước mắt rưng rưng khi bất chợt kể về sự việc đau lòng mà gia đình gặp phải. Ngoài việc đau buồn về con bị hãm hại, vợ chồng anh còn cảm thấy lo âu, sợ hãi trước ánh mắt của những người xung quanh.

“Ngày thứ 2 đưa con từ viện về nhà, khi thấy có người đi qua nhà bỗng đi chậm lại rồi nhìn vào bên trong, mình lại thấy chạnh lòng, khổ tâm lắm. Còn đứa con trai đi học lớp 2 về nhà, cháu kể các bạn ở lớp cứ bắt phải kể lại chuyện chị Q. bị như thế nào? Về nhà nghe cháu nói, mình cũng đau lắm nhưng không biết trả lời con làm sao...”, gạt ngang nước mắt, anh M. kể.

Mặc dù đã gần một tháng trôi qua nhưng khi nhắc lại sự việc cháu Q vẫn vô cùng sợ hãi, khóc lớn.

Mẹ cháu Q. là chị Nguyễn Thị H. cho biết, đến nay đã gần 1 tháng kể từ khi sự việc xảy ra, những vết thương trên thân thể Q. đang dần phục hồi nhưng những sang chấn tâm lý vẫn ám ảnh cô con gái nhỏ. Theo chị H., trong thời gian đi thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ và Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bác sĩ đều ghi kết quả giám định sức khỏe của Q. là bị gãy tay phải, gãy răng số 3 hàm dưới, rách màng trinh tại góc 17 và 19 giờ, thủng tầng sinh môn.

Thời gian điều trị ở bệnh viện và về nhà, Q. ở nhiều nhất với mẹ và rất ít tiếp xúc với những người xung quanh. Sự thơ ngây, non nớt của cô bé dấy lên trong lòng những người tiếp xúc với em một mối cảm thương vô hạn.

“Gia đình tôi không có tiền để thuê luật sư bảo vệ con gái. Sau vụ việc này, không chỉ lo lắng tiền viện phí cho con, chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng phải luôn dè xẻn. Rất may mắn, sự việc của gia đình tôi đã được các luật sư tìm hiểu và bào chữa miễn phí, đồng hành cùng gia đình.

Gia đình tôi cũng đã nhận được tấm lòng của một nhà hảo tâm quyên góp số tiền 30 triệu đồng. Sau sự việc này, chúng tôi sẽ cố gắng giúp con trong việc điều trị tâm lý, đồng hành cùng con vượt qua tất cả. Nếu con cảm thấy quá áp lực hoặc tâm lý con ái ngại với những người thân quen, chúng tôi sẽ chuyển trường học cho con về quê ngoại”, mẹ bé gái 9 tuổi chia sẻ.

Đăng Khoa

