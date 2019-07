Giả danh công an, chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng

Ngày 4-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Kiều Hạnh (SN 1976), trú tại tổ 6, phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ năm 2017 đến nay.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, tháng 6-2017, khi gặp bà N.T.T (SN 1956), trú phường Tân Thành, TP Thái Nguyên và bà Đ.B.H (SN 1960), trú phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Hạnh tự giới thiệu mình là cán bộ Công an, hiện đang công tác tại Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Hạnh cho biết đang trực tiếp thụ lý giải quyết vụ việc thu hồi tiền đầu tư kinh doanh của bà Tình đầu tư vào Công ty Gang thép Yên Bái và chợ Bắc Kạn. Bà Tình hiện nợ tiền của bà T và bà H. Hạnh nói mình được bà Tình ủy quyền giải quyết, nhận thu hồi khoản tiền đã đầu tư nêu trên. Hạnh đã viết “biên bản cam kết” với nội dung, sau khi nhận được số tiền thu hồi từ Công ty Gang thép Yên Bái sẽ thanh toán toàn bộ số tiền nợ cho hai bà.

Bà T trong quá trình làm ăn từ năm 2014 đến năm 2017 đã vay của chị T.T.A.Đ (SN 1982), trú phường Trung Thành, TP Thái Nguyên khoảng 12 tỷ đồng. Bị đòi nợ, bà T đã giới thiệu chị Đ gặp Hạnh.

Tại một quán cà phê gần trụ sở Bộ Công an, Hạnh đã tự giới thiệu là cán bộ Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, hiện đang trực tiếp thụ lý giải quyết việc thu hồi nợ của bà Tình ở Bắc Kạn, sẽ sớm thu hồi được tiền cho bà T.

Hạnh còn hướng dẫn chị D viết đơn về việc cho bà T vay tiền rồi gửi Hạnh. Khi lấy được tiền cho bà T thì Hạnh sẽ thông báo cho chị Đ biết để đến lấy tiền.

Đặc biệt, để giải quyết việc thu hồi nợ của bà T và chị Đ được thuận lợi, nhanh chóng, Hạnh yêu cầu hai người phải đưa tiền trước để đi “quan hệ”, biếu quà các lãnh đạo để nhờ họ giúp đỡ, sớm giải quyết, trả tiền. Tin tưởng lời Hạnh nói, từ tháng 12-2017 đến tháng 2-2019, chị Đ và bà T đã nhiều lần đưa tiền mặt và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho Hạnh. Cụ thể, chị Đ đã chuyển cho Hạnh hơn 1,9 tỷ đồng và 5.000 USD, bà T. đã chuyển cho Hạnh số tiền 720 triệu đồng.

Dù tiền đã chuyển và đợi chờ mòn mỏi từ cuối năm 2017 đến tận tháng 3-2019 nhưng mọi việc vẫn “dậm chân tại chỗ”. Nghi bị lừa, ngày 30-3, chị Đ đã gửi đơn trình báo đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên.

Qua điều tra, xác minh và củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 3-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Kiều Hạnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, đối tượng lúc này vẫn ngang nhiên đưa ra các mối quan hệ với lãnh đạo cấp trên để doạ dẫm lực lượng Công an, cho rằng đã nhiều người từng tìm đến Hạnh nhưng “không làm được gì”...

Theo một cán bộ điều tra, đối tượng Nguyễn Thị Kiều Hạnh không có nghề nghiệp, tự giới thiệu là cán bộ Công an, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao ở Trung ương và các địa phương, lãnh đạo Bộ Công an nên có khả năng giải quyết thu hồi nợ và xin việc làm cho những người có nhu cầu. Sở dĩ Hạnh có thể dễ dàng lừa đảo nhiều người, trong thời gian dài, với số tiền lớn là do trình độ hiểu biết của các nạn nhân hạn chế, kết hợp với mong muốn sớm đòi được tiền nợ.

Thêm vào đó, khi hẹn gặp những người này Hạnh thường chọn địa điểm gần trụ sở Bộ Công an nên các nạn nhân không mảy may nghi ngờ... Khuôn mặt xinh đẹp, cách nói chuyện của Hạnh cũng rất thuyết phục người nghe khiến những người phụ nữ kinh doanh buôn bán, tin tưởng và dễ dàng “sập bẫy” đối tượng này.

