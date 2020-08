Gia cảnh đáng thương của người vợ bị chồng tẩm xăng đốt trong cơn say

Chiều 26/8, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Xương (Thái Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đoàn Ngọc Huy (38 tuổi, trú tại thôn An Chỉ, Bình Nguyên, Kiến Xương) về tội "Giết người".



Nạn nhân là chị N.T.H. (37 tuổi, là vợ Huy), bị bỏng hơn 90% cơ thể, hiện đang nằm điều trị tích cực tại Viện Bỏng Quốc gia.

Sự việc diễn ra tối 23/8, Đoàn Ngọc Huy (38 tuổi) đi uống rượu về thì vợ có lời qua tiếng lại. Sẵn có hơi men trong người, Huy đã tẩm xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt. Khi thoát được ra ngoài, chị H. đã bị cháy như ngọn đuốc, sau đó người dân đã dập lửa đồng thời đưa chị H. lên Hà Nội cấp cứu. Bản thân Huy cũng bị bỏng và đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.

Một người thân của gia đình cho hay, Đoàn Ngọc Huy (sinh năm 1982, - chồng nạn nhân) vốn là người hiền lành, chịu khó làm ăn, không chơi bời bao giờ. Chị H. cũng là người vợ ngoan hiền, chịu khó và không có điều tiếng gì.

3 đứa trẻ bơ vơ sau khi bố vướng vòng lao lý vì tẩm xăng đốt mẹ. Ảnh: NSV

Được biết, gia đình chị H. ở địa phương dù mới xây xong nhà nhưng kinh tế gặp khá nhiều khó khăn, số tiền vay mượn lên đến hàng trăm triệu, mỗi tháng phải trả lãi gần chục triệu đồng. Trước khi sự việc xảy ra, chị Hương đi làm công nhân, còn chồng ở nhà làm thợ cơ khí.

Gia đình chị H. sinh được 3 đứa con (bé nhất mới 20 tháng tuổi). Hiện cả 3 đứa trẻ lúc ở bên nhà nội, lúc ở bên nhà ngoại. Khi tất cả mọi người chạy đi lo công chuyện cho bố mẹ, 3 cháu nhỏ lại được hàng xóm sang trông giúp.

